Việt Nam ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

Chiều tối 1-9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres; tiếp Tổng Thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) Kairat Sarybay và tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Faure Essozimna Gnassingbé.

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Liên hợp quốc phát huy vai trò trung tâm trong công cuộc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực cải tổ Hệ Liên hợp quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc vào năm 2027, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất hai bên sớm hoàn tất xây dựng Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027-2031; đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam tăng cường hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng tỷ lệ người Việt Nam làm việc ở Liên hợp quốc. Ông António Guterres cũng khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại cuộc tiếp Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng tham gia đóng góp vào các hoạt động của CICA trong thời gian tới vì mục tiêu hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững ở châu Á, cũng như các nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa CICA với các tổ chức quốc tế, khu vực, trong đó có ASEAN.

Tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Faure Essozimna Gnassingbé, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Togo. Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực nông nghiệp nhằm hỗ trợ Togo đảm bảo an ninh lương thực.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Faure Essozimna Gnassingbé khẳng định thành công của Việt Nam là hình mẫu mà Togo có thể tham khảo, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp. Togo là cửa ngõ quan trọng ở Tây Phi và là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 367 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu (xuất khẩu 267 triệu USD, nhập khẩu 100 triệu USD). 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 238 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025.

TTXVN