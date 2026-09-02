Chính trị

Trang nghiêm Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2-9

SGGPO

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026).

Từ 5 giờ 30 phút ngày 2-9, đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc tập trung về Quảng trường Ba Đình lịch sử để cùng chứng kiến Lễ Thượng cờ.

Cùng thời điểm, đoàn nghi lễ hoàn tất công tác chuẩn bị để 5 giờ 55 phút thực hiện Lễ Thượng cờ.

Lúc 5 giờ 55 phút, đoàn nghi lễ trang nghiêm tiến vào Quảng trường Ba Đình trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc “Tiến bước dưới Quân kỳ”.

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Đoàn nghi lễ tiến vào Quảng trường Ba Đình trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới Quân kỳ". Ảnh: VĂN HUY
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Trước Quảng trường Ba Đình, đông đảo người dân có mặt từ sớm để chứng kiến Lễ Thượng cờ. Ảnh: VĂN HUY
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Tổ Quốc kỳ tiến lên bậc thềm dưới chân cột cờ, thực hiện liên kết cờ. Từng động tác thuần thục, đúng kỹ thuật, bảo đảm trang trọng. Ảnh: VĂN HUY
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Quốc ca vang lên cũng là lúc Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: VĂN HUY
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Đông đảo nhân dân cả nước tập trung về Quảng trường Ba Đình chứng kiến Lễ Thượng cờ. Ảnh: VĂN HUY
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Sau Lễ Thượng cờ, người dân được vào khu vực Quảng trường để ghi lại những khoảnh khắc sáng ngày Quốc khánh. Ảnh: VĂN HUY
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ĐỖ TRUNG - VĂN HUY

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Lễ Thượng cờ Quảng trường Ba Đình Quốc khánh 2-9 Hà Nội 81 năm Quốc khánh Cách mạng Tháng Tám

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