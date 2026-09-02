Trang nghiêm Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2-9
SGGPO
Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026).
Từ 5 giờ 30 phút ngày 2-9, đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc tập trung về Quảng trường Ba Đình lịch sử để cùng chứng kiến Lễ Thượng cờ.
Cùng thời điểm, đoàn nghi lễ hoàn tất công tác chuẩn bị để 5 giờ 55 phút thực hiện Lễ Thượng cờ.
Lúc 5 giờ 55 phút, đoàn nghi lễ trang nghiêm tiến vào Quảng trường Ba Đình trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc “Tiến bước dưới Quân kỳ”.