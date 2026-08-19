Không để rào cản làm mất nguồn ưu tú trong phát triển Đảng

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu phường Vũng Tàu chú trọng chất lượng trong phát triển Đảng, đồng thời tháo gỡ các rào cản để tạo nguồn, không để mất nguồn quần chúng ưu tú.

Clip: Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy phường Vũng Tàu. Thực hiện: NGUYỄN NAM

Chiều 19-8, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vũng Tàu về công tác phát triển đảng viên, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, cho biết Đảng bộ phường Vũng Tàu hiện có 95 tổ chức đảng trực thuộc với 7.568 đảng viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã kết nạp 113 đảng viên mới, đạt hơn 50% chỉ tiêu được giao; trong đó có 51 đảng viên tại các doanh nghiệp và 26 đảng viên từ các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của một số tổ chức chính trị - xã hội còn hình thức, nội dung sinh hoạt chưa phong phú; sự phối hợp giữa tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp có lúc chưa chặt chẽ. Lao động trẻ thường xuyên thay đổi việc làm, thanh niên đi học, đi làm xa; việc thẩm tra, xác minh lý lịch đối với người có quê quán ở xa cũng mất nhiều thời gian.

Tại hội nghị, một số đại biểu góp ý, đề xuất có giải pháp tạo nguồn ổn định hơn, nhất là tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu dân cư.

Một bí thư chi bộ khu phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý Đảng bộ phường Vũng Tàu có quy mô lớn, nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Vì vậy, Đảng ủy phường cần phân công, phân nhiệm rõ, giao trách nhiệm cụ thể để kịp thời hỗ trợ các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, cấp ủy cần nhìn thẳng nguy cơ không đạt chỉ tiêu, chủ động rà soát, tạo nguồn, nhất là tại khu dân cư.

Thành viên đoàn khảo sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, cần tạo nguồn từ cơ sở, trước hết củng cố vai trò, hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên để phát hiện quần chúng ưu tú. Việc người lao động thường xuyên chuyển việc, áp lực kinh tế và tâm lý ngại tham gia Đảng là những rào cản cần được tháo gỡ.

Về xác minh lý lịch, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết đây là khó khăn chung. Thành phố đang kiến nghị Trung ương ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa, rút ngắn quy trình xác minh.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị quan tâm phát triển Đảng trong sinh viên, bảo đảm tiêu chuẩn, lựa chọn những sinh viên tiêu biểu cả về chuyên môn và phong trào, không hạ thấp yêu cầu để chạy theo số lượng.

“Phát triển Đảng phải chú trọng chất lượng, nhưng cũng không được để những rào cản không cần thiết làm mất đi nguồn quần chúng ưu tú”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

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TRÚC GIANG