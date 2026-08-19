Chính trị

Tiếp tục ưu tiên chăm lo gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người neo đơn

SGGPO

Tiếp tục ưu tiên chăm lo gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người neo đơn; nâng cao chất lượng các hoạt động nghĩa tình và công tác xã hội, từ thiện là những nội dung quan trọng, được Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Việt kiều Campuchia yêu nước TPHCM tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 19-8, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Việt kiều Campuchia yêu nước TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự đại hội.

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Các đồng chí chủ trì đại hội

Nhiệm kỳ 2022-2026, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Việt kiều Campuchia yêu nước TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật, nhất là trong công tác chính sách, từ thiện xã hội.

Theo đó, câu lạc bộ vận động được hơn 774,5 triệu đồng chăm lo cho gia đình chính sách và từ thiện xã hội...

Câu lạc bộ cũng chú trọng giáo dục truyền thống thông qua các chuyến về nguồn, tri ân.

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Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội

Nhiệm kỳ 2026-2031, câu lạc bộ xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, gắn với việc học tập và làm theo gương Bác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại nơi cư trú.

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Đồng chí Phạm Minh Tuấn trao khen thưởng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho các tập thể vì đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2022-2026

Bên cạnh đó, câu lạc bộ tiếp tục ưu tiên chăm lo gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người neo đơn; nâng cao chất lượng các hoạt động nghĩa tình và công tác xã hội, từ thiện.

Tại đại hội, các đại biểu hiệp thương bầu Ban Chủ nhiệm và Ban Kiểm tra Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

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Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Việt kiều Campuchia yêu nước TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt đại hội

Đại hội bầu 11 Ủy viên Ban Chủ nhiệm; bầu đồng chí Đặng Quang Vinh giữ chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Đại diện câu lạc bộ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2022-2026

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khen thưởng 4 tập thể, 3 cá nhân thuộc câu lạc bộ đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2022-2026.

Câu lạc bộ cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2022-2026.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

an sinh xã hội gia đình chính sách phong trào thi đua yêu nước người neo đơn

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