Khu vực tư nhân cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái liên kết

Chiều 13-4, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà Đầu tư tổ chức hội thảo “40 năm đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế”, thảo luận thực tiễn và đề xuất giải pháp thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho rằng cần rà soát cơ chế Nhà nước đặt hàng doanh nghiệp tư nhân thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia; thúc đẩy liên kết giữa các tập đoàn kinh tế với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời tăng cường kết nối hiệu quả giữa khu vực kinh tế trong nước với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

TS Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), nhận định khu vực kinh tế tư nhân còn phân mảnh, với khoảng 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa; năng suất lao động thấp, thiếu tích lũy dài hạn và phát triển mất cân đối. Doanh thu chủ yếu tập trung ở lĩnh vực tài chính, bất động sản, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng thấp.

Theo TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), điểm nghẽn lớn không chỉ là thiếu doanh nghiệp lớn mà còn thiếu hệ sinh thái doanh nghiệp đủ mạnh, có khả năng liên kết và nâng cấp từ nhỏ lên lớn.

Các ý kiến tại hội thảo cũng chỉ ra cấu trúc tài chính doanh nghiệp còn lệ thuộc tín dụng ngân hàng, thiếu vốn dài hạn; đồng thời tồn tại các hạn chế về thị trường vốn, chi phí vốn, thể chế và quản trị. Để phát huy vai trò dẫn dắt, khu vực tư nhân cần chuyển dịch sang sản xuất, công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái liên kết và nâng cao năng lực quản trị, hướng tới mở rộng thị trường quốc tế.

