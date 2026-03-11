Rộn ràng xóm trọ

Đến từng phòng trọ gửi thông tin, tuyên truyền để giúp công nhân, người lao động hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là cách nhiều chủ nhà trọ, đại diện khu phố triển khai thực hiện trong những ngày qua.

Những ngày này, không khí trong con hẻm 109 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh (TPHCM) rộn ràng hơn. Những buổi tối, người lao động sinh sống ở khu nhà trọ trong con hẻm này lại cùng nhau trao đổi, tìm hiểu thông tin liên quan đến bầu cử, tiểu sử những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Đào Thị Lan Phương (phải), Trưởng Khu phố 11, phường Bình Thạnh (TPHCM) trao đổi thông tin với cử tri công nhân tại khu nhà trọ

Đang cùng hàng xóm tìm hiểu về cách đăng ký bầu cử qua VNeID nhưng có vài chỗ chưa hiểu hết, bà Nguyễn Thị Hồng (tạm trú hẻm 109 Phan Chu Trinh) thấy bà Đào Thị Lan Phương, Trưởng khu phố 11 đến nên liền hỏi thêm. Bà Lan Phương ân cần hướng dẫn bà Hồng cùng người dân cách tra thông tin, đăng ký bầu cử qua VNeID cũng như giải đáp những thắc mắc. “Cách đây 3 ngày, khu phố có tổ chức buổi tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong kỳ bầu cử sắp tới. Tôi và người dân sống trong khu nhà trọ được tiếp cận nhiều thông tin về tiểu sử người ứng cử, cách kiểm tra thông tin cử tri, khu vực bỏ phiếu và sự chuẩn bị khi đi bầu cử. Tôi thấy cách làm này thực tế, giúp người dân hiểu hơn về công tác bầu cử”, bà Hồng cho biết thêm, trong kỳ bầu cử sắp tới, gia đình bà có 4 người tham gia bỏ phiếu. Đến nay, bà đã lựa chọn được người tâm đắc để bầu.

Cũng như bà Hồng, nhiều hộ dân trong xóm trọ cũng hiểu hơn về cuộc bầu cử thông qua các buổi tuyên truyền của khu phố tại khu dân cư. Hiểu công việc của phần lớn người lao động nhập cư phải làm việc vào ban ngày, bà Lan Phương cùng Ban Công tác Mặt trận khu phố 11 chọn thời điểm buổi tối đi đến các khu nhà trọ để thăm hỏi, giúp người lao động hiểu thêm về thông tin cuộc bầu cử, tiểu sử của người ứng cử. Buổi tối, khi nhiều công nhân, người lao động đã về phòng trọ, bà đi đến từng phòng để xem người dân cần hỗ trợ thêm gì để giải đáp. Nhiều người dân lần đầu được hướng dẫn trực tiếp cách kiểm tra thông tin cử tri và khu vực bỏ phiếu qua ứng dụng VNeID ngay trên điện thoại, được cán bộ khu phố hướng dẫn cụ thể từng bước về bầu cử nên rất phấn khởi.

Để giúp công nhân trong khu trọ hiểu về quyền, nghĩa vụ khi tham gia bầu cử, ông Nguyễn Văn Lắm, chủ nhà trọ ở khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương (TPHCM), cũng dành thời gian đến từng phòng trọ để tuyên truyền. Ngoài ra, thông qua nhóm zalo của khu nhà trọ, ông cũng thông tin về tiểu sử người ứng cử, danh sách cử tri và hướng dẫn khu vực bỏ phiếu bầu cho công nhân.

Từ những cách làm sát thực tế, đúng đối tượng, đến tận các khu nhà trọ, nhiều cán bộ khu phố, chủ nhà trọ có đông công nhân đang từng bước giúp người lao động nhập cư hiểu rõ quyền bầu cử của mình, từ đó tích cực tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.

THÁI PHƯƠNG