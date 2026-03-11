Báo Đảng phải tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của bạn đọc

Sáng 11-3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Báo Nhân Dân tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Báo Nhân Dân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Ban Biên tập các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Nhân Dân.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2026)

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của Báo Nhân Dân từ dấu mốc ra số đầu, ngày 11-3-1951. Báo Nhân Dân với vai trò lịch sử không thể thay thế, là biên niên sử thời đại, là người chép sử trung thành của cách mạng Việt Nam. Trong tiến trình đổi mới, hội nhập, tờ báo còn là diễn đàn của nhân dân tham gia phản biện xã hội, nhìn thẳng vào sự thật để góp phần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, phát huy dân chủ cơ sở, khơi dậy tiềm năng trí tuệ và bản lĩnh bảo vệ cái tốt, phê phán cái xấu, từ đó tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu

"Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng, tính toàn diện, toàn quốc, bao quát mọi khía cạnh của đời sống của đất nước, mở rộng diện ảnh hưởng, đa dạng bạn đọc và coi trọng công nghệ làm báo hiện đại luôn là định hướng của Báo Nhân Dân", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh. Cùng với Nhân Dân ra hàng ngày, Nhân Dân điện tử (với các ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc), Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay đã tạo nên một tòa soạn hội tụ đa phương tiện thống nhất trong đa dạng với nhiều thành tựu.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu tiên là dịp nhìn lại thành tựu, tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, khẳng định những giá trị truyền thống, bản sắc cốt lõi, đồng thời định hướng phát triển, hiện đại hóa, tinh - gọn - mạnh đội ngũ cho những năm tới, để tiếp tục giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt của tờ báo Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày Báo Nhân Dân 75 năm đồng hành cùng đất nước

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân đã không ngừng phấn đấu làm nên truyền thống vẻ vang và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong hơn 7 thập kỷ qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng, Sự Thật, trải qua các chặng đường lịch sử đầy thử thách, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân; luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tổng Bí thư đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân khi xác định: Ở đâu có Nhân Dân, ở đó có Báo Nhân Dân; đặt ra nhiệm vụ phải làm cho tờ báo ngày càng gần gũi, hấp dẫn và thiết thực, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò và nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên

Trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư chỉ rõ, Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ, Báo Nhân Dân phải làm sao để phát huy thế mạnh, truyền thống, bản sắc riêng của báo Đảng; tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động Báo Nhân Dân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin; cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời lan tỏa những điều tử tế, điều tích cực, tốt đẹp trong xã hội. Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của rộng rãi đối tượng bạn đọc; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, đối với Báo Nhân Dân - tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, lòng trung thực, sự công tâm, sự nhân hậu luôn cần được đặt lên hàng đầu...

VĨNH XUÂN