Cử tri phường Thủ Đức kiến nghị không để kênh rạch trở thành “kênh chết”

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thủ Đức (TPHCM) đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết về giáo dục, môi trường, cải cách thủ tục hành chính cùng nhiều vấn đề dân sinh khác.

Chiều 11-3, cử tri phường Thủ Đức tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 11 và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - đơn vị bầu cử số 9.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 11 và ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri

Đơn vị bầu cử số 11 ĐBQH gồm các ông, bà: - Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM); - Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM; - Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; - Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; - Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

Cử tri Nguyễn Hữu Hạnh nêu ý kiến

Đơn vị bầu cử số 9 ĐB HĐND TPHCM gồm các ông, bà: - Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; - Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; - Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức; - Phan Thị Diễm Quỳnh, Công ty TNHH Nội thất Mê Kông; - Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Hạnh (khu phố 40) phản ánh về tình trạng nhà không có số, có những nhà có số nhưng từ thời trước giải phóng, không còn phù hợp với thực tế đô thị như hiện nay. Cử tri cho rằng việc đi xin cấp số nhà gặp rất nhiều khó khăn.

“Ở khu vực tôi ở, nhiều nhà vẫn dùng số cũ từ thời trước giải phóng, gây trở ngại cho việc giao dịch và làm việc với cơ quan nhà nước”, cử tri nêu thực trạng và gửi gắm đến những người ứng cử, khi được tín nhiệm, quan tâm, xem xét quy trình cấp số nhà để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cử tri phường Thủ Đức nêu ý kiến

Cử tri Nguyễn Hữu Hạnh cũng đề cập đến vấn đề thoát nước trên địa bàn. Cụ thể, trong quá trình đô thị hóa, vùng Thủ Đức trước đây có nhiều ruộng đồng đã bị bê tông hóa mạnh mẽ, nhiều kênh rạch bị lấn chiếm. Cử tri kiến nghị, các ứng cử viên khi trúng cử, quan tâm, đề xuất các giải pháp ngăn chặn tình trạng lấn chiếm kênh rạch; xử lý triệt để hành vi đổ rác gây tắc nghẽn dòng chảy; quy hoạch để có chỗ chứa và xử lý nước thải sinh hoạt để các dòng kênh không trở thành dòng "kênh chết”.

Cử tri khu phố 31 đề nghị những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM khi trúng cử tập trung giải pháp cắt giảm các thủ tục hành chính “thừa” để doanh nghiệp có thời gian tập trung vào sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát biểu

Đại diện những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Võ Thị Trung Trinh nhận xét, các nội dung, ý kiến sát rất thực của cử tri là cơ sở để khi nghiên cứu tình hình địa phương có giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Bà Võ Thị Trung Trinh khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, trau dồi chuyên môn để thực hiện công việc phục vụ người dân, cùng xây dựng phường Thủ Đức, TPHCM và đất nước phát triển. Dù kết quả thế nào, những người ứng cử vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những người ứng cử và các đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Trong khi đó, thay mặt những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết, phường đang tiến hành thủ tục để cấp số nhà cho các hộ dân. Do đó, những hộ có nhu cầu cấp số nhà liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường để được hướng dẫn cụ thể.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cũng thông tin, địa phương đang triển khai cải tạo nhiều tuyến kênh, rạch để khơi thông dòng chảy, cải tạo môi trường sống cho người dân. Ông cũng mong muốn, người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác xuống kênh rạch để chung tay xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

