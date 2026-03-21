Kiến nghị mở rộng tự động hóa, giảm áp lực cho nhà ga quốc tế Đà Nẵng

Ngày 21-3, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản gửi UBND thành phố, đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm tình trạng ùn ứ tại Nhà ga quốc tế, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong bối cảnh lượng khách vượt công suất thiết kế.

Qua kiểm tra thực tế, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết Nhà ga quốc tế T2 được thiết kế với công suất khoảng 4 triệu khách/năm. Năm 2025, lượng khách quốc tế thông qua nhà ga đã vượt 6,8 triệu lượt, gây áp lực lớn lên hạ tầng, nhất là tại khu vực kiểm tra an ninh và làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Tình trạng xếp hàng chủ yếu xảy ra vào các khung giờ cao điểm từ 11 giờ đến 14 giờ và từ 21 giờ đến 24 giờ, khi nhiều chuyến bay quốc tế khởi hành hoặc hạ cánh cùng lúc. Ngoài các khung giờ này, việc lưu thông hành khách nhìn chung vẫn ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không tập trung khai thác chuyến bay quốc tế trong các khung giờ từ 10 giờ đến 13 giờ và từ 20 giờ đến 24 giờ, khiến lượng khách dồn vào cùng thời điểm.

Việc tổ chức, bố trí nhân lực tại khu vực kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh hiện vẫn trong giai đoạn điều chỉnh sau khi lực lượng Công an cửa khẩu tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ đầu năm 2026. Trong giờ cao điểm, số quầy mở chưa kịp đáp ứng lượng khách tăng nhanh.

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngoài ra, hệ thống cổng kiểm soát tự động (autogate) hiện còn hạn chế đối tượng sử dụng, chủ yếu dành cho tổ bay và công dân Việt Nam có hộ chiếu gắn chip, khiến phần lớn hành khách quốc tế vẫn phải làm thủ tục thủ công.

Việc triển khai check-in trực tuyến và dịch vụ tự gửi hành lý (self bag drop) cũng còn hạn chế, khi mới chỉ có 3/29 hãng hàng không áp dụng, nên chưa giúp giảm tải đáng kể.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đề xuất nhiều giải pháp. Theo đó, các đơn vị liên quan như Công an cửa khẩu, hải quan, cảng hàng không và các hãng bay cần phối hợp tăng cường nhân lực, mở tối đa các quầy kiểm soát trong giờ cao điểm nhằm giảm thời gian chờ cho hành khách.

Sở cũng kiến nghị Bộ Công an xem xét mở rộng đối tượng sử dụng hệ thống autogate cho hành khách quốc tế đủ điều kiện, tiến tới triển khai thủ tục xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội) và Đà Nẵng.

Đồng thời, ngành chức năng khuyến khích các hãng hàng không đẩy mạnh check-in trực tuyến, self bag drop; đẩy nhanh phương án mở rộng, nâng công suất Nhà ga quốc tế T2 để đáp ứng tốc độ tăng trưởng khách quốc tế.

Trước đó, ngày 13-3, trang LoyaltyLobby đăng bài phản ánh trải nghiệm “rời đi kinh khủng” tại sân bay Đà Nẵng. Theo đó, một du khách cho biết dù đến sân bay trước 3 giờ nhưng vẫn mất khoảng 1 giờ 51 phút để hoàn tất các thủ tục như check-in, ký gửi hành lý, kiểm tra an ninh và xuất cảnh. Đáng chú ý, hành khách hạng thương gia cũng không có làn ưu tiên riêng tại khu vực kiểm tra an ninh và xuất cảnh, phải xếp hàng chung.

Không chỉ trường hợp trên, nhiều hành khách khác cũng phản ánh tình trạng tương tự, nhất là trong các khung giờ cao điểm, khi phải xếp hàng dài ở cả ga đi và ga đến quốc tế.

XUÂN QUỲNH