Kịp thời cứu nạn 36 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy giữa biển

Sáng 6-4, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết tàu KN475 vừa tiếp cận, hỗ trợ và lai kéo an toàn tàu cá QNg 90251 TS của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

Tàu cá QNg 90251 TS do ông Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1977, quê xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 3-3-2026 tại cảng Sơn Cần, hành nghề câu mực với 36 thuyền viên.

Tiếp cận tàu cá QNg 90251 TS

Trong quá trình khai thác tại khu vực Tây Nam đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến 14 giờ ngày 4-4, tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động. Dù các thuyền viên đã tổ chức khắc phục nhưng không thành công. Thuyền trưởng sau đó báo Đài Thông tin duyên hải Nha Trang và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Tàu KN 475 tiến hành lai kéo tàu QNg 90251 TS về đảo Đá Tây A

Nhận lệnh lúc 20 giờ ngày 4-4, tàu KN475 khẩn trương cơ động đến khu vực tàu gặp nạn. Đến 0 giờ 30 ngày 5-4, tàu tiếp cận thành công, triển khai tổ công tác sang hỗ trợ.

Qua kiểm tra, sức khỏe 36 thuyền viên trên tàu ổn định. Tổ kỹ thuật xác định tàu cá bị hỏng thanh răng điều khiển bơm dầu cao áp, không thể khắc phục tại chỗ.

Kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân

Đến 8 giờ ngày 5-4, tàu KN475 bắt đầu lai kéo tàu cá về đảo Đá Tây A, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xử lý. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, tàu cá và 36 thuyền viên đã vào đảo an toàn.

MẠNH THẮNG

