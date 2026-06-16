Ký kết quy chế phối hợp tham mưu công tác đối ngoại tại TPHCM

​Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành .

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng nhấn mạnh, TPHCM là trung tâm kinh tế lớn, nơi tập trung nhiều cơ quan ngoại giao và lãnh sự. Văn phòng UBND đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ để thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực và phục vụ công tác kiều bào đóng góp cho địa phương.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm và Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ TPHCM, Bộ Ngoại giao và Văn phòng UBND TPHCM. Ảnh: THỤY VŨ

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ trao đổi văn bản sau lễ ký. Ảnh: THỤY VŨ

​Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm cho biết, kể từ khi TPHCM thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính vào ngày 1-7-2025, khối lượng công việc đối ngoại ngày càng lớn, đa chiều và đòi hỏi tính hội nhập sâu sắc hơn. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tiễn vẫn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mang tính khách quan đòi hỏi phải xây dựng một hành lang liên kết đồng bộ.

​Theo đồng chí Phạm Dứt Điểm, Quy chế tập trung định hình rõ nét các nội dung hợp tác cốt lõi bao gồm: Thống nhất cơ chế chia sẻ và xử lý thông tin đối ngoại nhanh chóng, bảo mật; Phân định rõ ràng, khoa học trách nhiệm chủ trì và phối hợp trong công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế và tổ chức các đoàn công tác nước ngoài của Lãnh đạo Thành phố; tăng cường thẩm định, đôn đốc các thỏa thuận quốc tế, bản ghi nhớ (MOU); phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh sự, bảo đảm an ninh đối ngoại và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

​Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà ghi nhận và biểu dương sự chủ động của cả hai đơn vị trong việc phối hợp xây dựng một quy chế có tính thực tiễn cao; khẳng định công tác đối ngoại chính là “bộ mặt” đại diện cho phong cách, vị thế và hiệu quả hoạt động của thành phố trên trường quốc tế. ​

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà yêu cầu việc vận hành quy chế phải đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt, sáng tạo, và phải luôn lấy thước đo “hiệu quả thực chất” làm mục tiêu hàng đầu. Văn phòng UBND TPHCM và Sở Ngoại vụ TPHCM cần tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp, liên kết chặt chẽ và huy động nguồn lực, sự hỗ trợ chủ động từ tất cả các sở, ngành, địa phương liên quan khi triển khai nhiệm vụ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của TPHCM.

THỤY VŨ