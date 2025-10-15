Kỳ vọng vào chính quyền gần dân, hiệu quả

“Thành phố mang tên Bác, nơi giao hòa tinh hoa đất nước…”, câu mở đầu trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) như chạm vào niềm tự hào sâu thẳm trong lòng mỗi người dân thành phố.

Niềm tin khởi nguồn từ một chính quyền biết “lắng nghe”

Trong lời hiệu triệu ấy, không chỉ có niềm tự hào, mà còn là lời nhắn gửi về trách nhiệm, phát huy vị thế “khởi nguồn đổi mới”, lan tỏa khát vọng phát triển, và trên hết là xây dựng một chính quyền thật sự gần dân, phục vụ dân.

Khi Tổng Bí thư nói về “siêu đô thị hội tụ ba cực phát triển năng động”, nhiều người cho rằng đó không chỉ là mô tả địa lý, mà là tầm nhìn về một thành phố hợp nhất, liên kết, lan tỏa, nơi mỗi khu vực phát triển đều góp phần vào sức bật chung. Niềm tin ấy càng được củng cố khi Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyển đổi mạnh mẽ sang chính quyền phục vụ nhân dân.

Một nội dung khiến nhiều người tâm đắc trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là khi đồng chí ghi nhận nỗ lực của TPHCM trong việc kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời thay đổi mạnh mẽ phong cách, lề lối, thái độ phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến một chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân, minh bạch và hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Trạch, Bí thư Chi bộ khu phố 20, phường Tân Phú (TPHCM), chia sẻ rất đồng tình với nhận định của Tổng Bí thư. Theo ông, dù thời gian qua thành phố phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng lãnh đạo TPHCM vẫn kiên định cải cách, đổi mới cách làm, tổ chức lại bộ máy một cách bài bản, từng bước hình thành chính quyền thông minh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

“Người dân cảm nhận được sự thay đổi qua cách cán bộ hành xử, lắng nghe và phục vụ, đó là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “chính quyền phục vụ” mà Tổng Bí thư nhắc đến”, ông nói.

Ông Trạch cho rằng, để duy trì và phát huy kết quả ấy, điều quan trọng nhất vẫn là đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Ông bày tỏ niềm tin, trong nhiệm kỳ mới, TPHCM sẽ tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn lâu năm như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, hướng tới một thành phố văn minh, nghĩa tình, sáng tạo và tiên phong trong chặng đường phát triển mới.

Đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách

Từ định hướng lớn được Tổng Bí thư nhấn mạnh, có thể thấy tinh thần nhất quán của bài phát biểu là đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách phát triển. Tổng Bí thư không chỉ nêu phương châm lãnh đạo, mà còn gửi gắm thông điệp về bản chất của một chính quyền phục vụ, nơi hạnh phúc và niềm tin của người dân là thước đo cao nhất của hiệu quả quản trị.

“Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị”, đã chạm đến trái tim của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân TPHCM, trở thành điểm sáng được nhắc lại nhiều nhất trong ngày khai mạc đại hội.

ThS Nguyễn Bảo Minh, Bí thư Đoàn cơ quan Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ: “Đó không chỉ là thông điệp chính trị mà còn là triết lý phát triển nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Mỗi cán bộ, đoàn viên trẻ đều thấy mình có trách nhiệm biến lời nhắc nhở ấy thành hành động, từ việc học tập, nghiên cứu đến sáng tạo phục vụ cộng đồng”.

Với những người lao động, lời phát biểu của Tổng Bí thư lại được đón nhận bằng một cảm xúc gần gũi và chân thành.

Chị Trịnh Thị Thu Dịu, đảng viên thuộc Chi bộ Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, bày tỏ: “Tổng Bí thư nói tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Với công nhân lao động, đây là điều mong ước nhất. Tôi hy vọng thành phố có chính sách để ổn định cuộc sống công nhân, từ nhà ở, trường học cho con, đến môi trường sống an toàn”.

Một trong những kỳ vọng lớn nhất là đội ngũ lãnh đạo mới sẽ thể hiện tinh thần tiên phong, đổi mới tư duy, dám đương đầu với thách thức và chịu trách nhiệm đến cùng vì lợi ích của nhân dân. Người dân mong muốn thấy sự quyết đoán trong hành động, không né tránh trách nhiệm, đặc biệt là “không chuyền quả bóng trọng trách cho người khác” khi xảy ra các vấn đề nóng như quy hoạch đô thị, giao thông, chống tham nhũng và cải cách hành chính.

Khu phố 22, hẻm 100, phường Bến Thành rợp cờ Tổ quốc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, liêm chính và chuyên nghiệp là yếu tố then chốt để lấy lại niềm tin của người dân, kỳ vọng của người dân là mong muốn được phục vụ chứ không phải “xin - cho”, được chính quyền lắng nghe và họ được tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, và nâng cao năng lực cán bộ…

Đối với tầng lớp lao động và người dân có thu nhập thấp, những kỳ vọng không nằm ở khẩu hiệu mà ở hành động cụ thể: có nhà ở phù hợp với thu nhập, giá cả sinh hoạt ổn định, cơ hội việc làm bền vững và an sinh xã hội được đảm bảo. Họ mong rằng các nghị quyết của Đại hội sẽ không chỉ nằm trên giấy, mà thực sự đi vào đời sống, mang lại thay đổi tích cực và công bằng cho mọi tầng lớp.

Anh Hồ Phúc Thiện, công nhân xây dựng ở Tân Định nói:“Tôi chỉ mong có nhà ở giá rẻ, ổn định giá cả sinh hoạt và có việc làm đều đặn. Đại hội lần này mà đưa ra được chính sách sát thực tế thì dân nghèo sẽ có cơ hội sống tốt hơn”.

Chị Huỳnh Ngọc Hậu, tiểu thương tại chợ Bến Thành chia sẻ: “Thành phố phát triển thì tốt, nhưng phải nhớ đến người buôn bán nhỏ. Tôi mong thủ tục hành chính đơn giản hơn, không bị làm khó khi xin giấy phép hay đóng thuế”.

Giữ xanh cho chặng đường phát triển

Tại Côn Đảo, “hòn đảo thiêng” giữa biển trời Tổ quốc, anh Trần Thanh Tín (sinh năm 1988), người đã gắn bó gần hai thập niên với mảnh đất này, chăm chú theo dõi từng lời phát biểu của Tổng Bí thư.

Anh nói: “Nghe Tổng Bí thư nhấn mạnh đến kỳ vọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước rằng thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, phát triển thông minh, hiện đại, xanh và bền vững, tôi thấy như đang nói với chính quê hương mình. Côn Đảo cũng khát khao được phát triển như thế, vừa năng động, vừa gìn giữ được môi trường, văn hóa và những giá trị thiêng liêng đã làm nên tên tuổi của đảo”.

Anh Tín kể, từ khi Côn Đảo hợp nhất về TPHCM, cuộc sống người dân đã đổi thay từng ngày: điện lưới quốc gia thắp sáng đảo xa, bác sĩ từ đất liền ra hỗ trợ thường xuyên, nhiều ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện ngay tại bệnh viện huyện. Bà con yên tâm hơn, tin tưởng hơn, ai cũng thấy tương lai gần lại.

Người dân theo dõi đại hội tại màn hình đặt ở Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: THU HOÀI

Có thể thấy thông điệp “phát triển xanh, bền vững, hài hòa” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ dừng lại ở tầm chiến lược, mà đã lan tỏa như một lời hiệu triệu. Từ trung tâm đô thị sôi động đến vùng đảo thiêng Côn Đảo, đâu đâu cũng cùng chung một niềm tin, rằng con đường phát triển chỉ thật sự có ý nghĩa khi gìn giữ được thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc con người.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I mở ra một chương mới của đô thị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển lớn sau hợp nhất. Nhưng hơn cả, điều đọng lại trong lòng người dân là tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi: khơi dậy khát vọng, củng cố niềm tin, và đặt con người ở trung tâm phát triển.

Thành phố mang tên Bác, sau hơn nửa thế kỷ đổi mới, hôm nay lại bắt đầu một hành trình mới, hành trình của niềm tin, trí tuệ và lòng dân. Đó cũng là nguồn sức mạnh bền bỉ nhất để dựng xây một TPHCM văn minh, hiện đại và hạnh phúc, xứng đáng là khởi nguồn đổi mới và lan tỏa khát vọng phát triển cho cả nước.

CẨM NƯƠNG - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - THANH SƠN