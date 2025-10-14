Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

- Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành bạn;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ;

- Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động;

- Thưa các vị khách quý và toàn thể đại biểu tham dự đại hội.

Tám mươi năm sau mùa thu năm 1945, đất nước ta đã vững vàng bước trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong niềm hân hoan của đất nước đổi mới và phát triển, sau một thời gian tích cực, khẩn trương chuẩn bị với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay Đảng bộ TPHCM long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, một đại hội có ý nghĩa đặc biệt – đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành Vùng đô thị – công nghiệp – cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế xứng đáng trong khu vực. Là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, với mong muốn xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để tphcm cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước – TPHCM phát triển nhanh, bền vững, hội nhập và hiện đại, nghĩa tình”.

Hôm nay, đại hội vinh dự được đón đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội cũng vinh dự, phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí đại biểu, khách quý với tình cảm đặc biệt, cũng sắp xếp thời gian về dự đại hội với TPHCM.

Đại hội hân hạnh đón tiếp các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, các bộ, ban, ngành về tham dự và góp ý cho đại hội.

Đại hội vui mừng đón tiếp các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện các nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn thành phố.

Xin nhiệt liệt chúc mừng 546 đại biểu chính thức đại diện trí tuệ, tình cảm, nguyện vọng, tâm huyết cho hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý mang đến cho đại hội chúng ta những tình cảm thắm thiết, là niềm cổ vũ, động viên to lớn, là niềm tin và kỳ vọng để đại hội chúng ta thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới đầy khát vọng và trách nhiệm. Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin trân trọng chào mừng và kính gửi đến các đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong giờ phút trang trọng này, tại Thành phố mang tên Bác, đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, vì sự phát triển bền vững của thành phố. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để thành phố tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể đại hội!

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần này có 2 nhiệm vụ quan trọng:

Một là kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Ban chấp hành đương nhiệm, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp sau, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai là thảo luận đóng góp một cách tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị.

Để chuẩn bị cho hai nhiệm vụ trọng tâm đó, hơn một năm qua, trong bối cảnh vừa phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, vừa tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và chuyển đổi mô hình quản lý sang chính quyền địa phương hai cấp – một nhiệm vụ vừa mới mẻ, vừa có tính thử thách cao – Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, bài bản và đúng quy trình, bảo đảm công tác chuẩn bị đại hội diễn ra đồng bộ, hiệu quả, thực chất.

Các văn kiện trình đại hội được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng. Đã có hàng chục nghìn ý kiến của cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý cho các dự thảo văn kiện với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết. Đặc biệt, quá trình chuẩn bị văn kiện được bám sát các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong các buổi làm việc với TPHCM; tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo quý báu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng những góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, sâu sắc của các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Song song đó, các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, sáng tạo, gắn với những công trình, phần việc cụ thể, trong xây dựng chính quyền đô thị, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và chuyển đổi số toàn diện. Nhiều điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện từ thực tiễn, thể hiện ý chí, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm với thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các cơ quan Trung ương, của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố và cộng đồng doanh nghiệp – bằng tình cảm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc của mình, đã đóng góp trí tuệ cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Những đóng góp đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và khát vọng to lớn của nhân dân TPHCM mới, hướng về đại hội với kỳ vọng một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn của đổi mới sáng tạo, của khát vọng vươn tầm khu vực và thế giới.

Kính thưa đại hội,

Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

Đóng góp vào những thành tựu chung đó, trong nhiệm kỳ 2020–2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, cùng những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và thiên tai, biến đổi khí hậu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp phù hợp với quy mô, đặc thù quản lý của thành phố sau hợp nhất. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế. Thu ngân sách nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán từ 10% - 15%.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, công nhân, người lao động được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; môi trường sống, không gian đô thị được quan tâm chỉnh trang, ngày càng hiện đại, văn minh.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ.

Những kết quả to lớn đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân TPHCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung – “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, hội nhập và nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước”.

Kính thưa đại hội,

Khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ truyền thống của 3 địa phương gắn bó trong suốt chiều dài lịch sử, nay đã tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo: “Vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, đủ năng lực tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng”.

Thấm nhuần tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025–2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Tại đại hội này, với tinh thần đồng hành và kiến tạo, khiêm tốn và cầu thị, trách nhiệm và khát vọng, tôi đề nghị đại hội tập trung hoàn thành tốt ba nội dung lớn sau:

Thứ nhất, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I là đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu – với tinh thần trách nhiệm cao, từ thực tiễn phong phú của các địa phương và ngành, lĩnh vực, hãy thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi “TPHCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?”

Từ đó, rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn nhằm xây dựng TPHCM mở rộng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân. tphcm anh hùng trong kháng chiến, năng động trong đổi mới, sáng tạo trong hội nhập, và sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân Thành phố hôm nay, với các thế hệ mai sau.

Thứ hai, cùng với việc thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội, các đại biểu cần tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của thành phố, đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với Đảng, đối với đất nước.

Thứ ba, một nội dung có ý nghĩa rất quan trọng của đại hội là công tác nhân sự. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025–2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tại đại hội, sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời báo cáo với đại hội về đoàn đại biểu của thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kính thưa đại hội,

Bước vào kỷ nguyên mới, TPHCM càng phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, căn cứ vào vị thế đặc biệt của thành phố – trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ, văn hóa – xã hội lớn nhất cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I sẽ đề ra định hướng xây dựng và phát triển Thành phố trong 5 năm tới với mục tiêu bao trùm là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng".

Những nhiệm vụ đó vừa nặng nề, vừa vinh dự, vẻ vang, là trách nhiệm lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, mà trước hết là của các đại biểu dự đại hội hôm nay. Tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần nghĩa tình, đoàn kết, năng động, sáng tạo – đặc trưng của thành phố mang tên Bác, chúng ta phải không ngừng đổi mới tư duy, vượt qua những trở ngại, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta kiến tạo tương lai bằng đổi mới trong tư duy, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng bộ TPHCM – không chỉ đối với vùng Đông Nam bộ, mà đối với cả nước. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự là trung tâm đoàn kết, đi đầu trong đổi mới, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi tầng lớp, mọi lực lượng xã hội – để mỗi người dân thành phố đều được khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, về một tầm vóc mới của thành phố.

Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của thành phố, với khát vọng vươn lên tầm cao mới, chúng tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển có vị thế ở Đông Nam Á, xứng đáng là thành phố Anh hùng, thành phố được vinh dự mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng và niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

