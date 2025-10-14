Định hướng “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột” để TPHCM thành siêu đô thị

Nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại với định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dự đại hội

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Văn Được thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Thành phố thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với những kết quả khá toàn diện và để lại nhiều dấu ấn, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới. Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua đều hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025: Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,5% (9 tháng đầu năm tăng trưởng 7,69% - không tính dầu khí). Thu ngân sách nhà nước năm 2025 dự kiến đạt 800.000 tỷ đồng, đạt 120% dự toán Trung ương giao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố tiếp tục giữ vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Các đột phá chiến lược được thực hiện, đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế chính sách, về triển khai các khung pháp lý trong thực tiễn, về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế triển khai kịp thời, đồng bộ và toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện.

Đại biểu dự đại hội

Thành phố tập trung xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và môi trường văn hóa trong Đảng, cơ quan Nhà nước, hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ đặc biệt được chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn mạnh mẽ; triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

TPHCM đặt mục tiêu hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Đảng bộ TPHCM định hướng giai đoạn 2025-2030 bao gồm 30 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, nhóm kinh tế gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 8 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xã hội gồm 9 chỉ tiêu (tương ứng 16 chỉ tiêu thành phần). Nhóm đô thị và môi trường gồm 5 chỉ tiêu (tương ứng 7 chỉ tiêu thành phần). Nhóm quốc phòng, an ninh gồm 4 chỉ tiêu (tương ứng 6 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xây dựng Đảng gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 9 chỉ tiêu thành phần).

Đại biểu dự đại hội

Báo cáo chính trị cũng đề ra 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Về chính sách thể chế; về phát triển hạ tầng; về phát triển nguồn nhân lực.

Để triển khai 3 chương trình trên, báo cáo chính trị đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Theo đó, TPHCM định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Trong đó:

3 vùng gồm: vùng Bình Dương (trước đây) là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics; vùng trung tâm TPHCM (trước đây) phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.

3 hành lang gồm: Hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

5 trụ cột gồm: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng TPHCM thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người…

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - VĂN MINH

Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG