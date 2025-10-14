Đảng bộ TPHCM giữ vững đoàn kết, kiến tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), đồng chí Nguyễn Phước Lộc thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn kết tạo sức bật cho thành phố sau hợp nhất

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sau hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có 106 ủy viên, Ban Thường vụ 28 đồng chí, Thường trực Thành ủy 6 đồng chí. Ba địa phương đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành Trung ương và TPHCM dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận thức sâu sắc thời cơ, thuận lợi và thách thức của giai đoạn hợp nhất, bám sát định hướng Trung ương và thực tiễn đề ra, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, lãnh đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, thành phố đã kiểm soát dịch bệnh, khôi phục kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Nhiều chính sách đặc thù được ban hành để chăm lo đời sống nhân dân, người có công, người yếu thế; an sinh xã hội được bảo đảm.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ; hệ thống hạ tầng đô thị mở rộng và chỉnh trang; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Tăng cường kiểm soát khu vực cảng biển, các công trình chiến lược; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế mở rộng, tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm khu vực và quốc tế, góp phần huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của thành phố trên trường quốc tế.

đ ồng chí Nguyễn Phước Lộc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại đại hội

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được lãnh đạo toàn diện và đồng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là lãnh đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới, hiệu quả, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường quyết liệt, xử lý nghiêm các sai phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Hoàn thiện mô hình phát triển, xác định rõ vai trò chiến lược

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, chuyển đổi công nghiệp thiếu ổn định, đầu tư cho văn hóa xã hội chưa cân xứng, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn khó khăn, bất cập, một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu gương, còn vi phạm kỷ luật…

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ công tác dự báo đánh giá tác động và ứng phó với các vấn đề phát sinh đôi lúc chưa kịp thời, phối hợp giữa các cấp, ngành chưa đồng bộ, cơ chế huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế.

Đại biểu dự đại hội

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy xác định các nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục hạn chế và đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Cụ thể, hoàn thiện mô hình phát triển, xác định rõ vai trò chiến lược của thành phố, xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình – trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghiệp, du lịch của châu Á.

Huy động tối đa nguồn lực, cơ cấu lại kinh tế, phát triển không gian đô thị đa cực, siêu kết nối, gắn kết vùng - quốc gia - quốc tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm, coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy theo hướng khoa học, hiệu quả, gần dân, nâng cao năng lực dự báo, điều hành linh hoạt; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

VĂN MINH - KIM THỨC