Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Định hướng của Tổng Bí thư là hành trang giá trị đối với TPHCM

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ vinh dự về các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định nhân sự của TPHCM và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, đây vừa là niềm vinh dự lớn nhưng vừa là trách nhiệm nặng nề trước Trung ương, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đồng chí khẳng định sẽ phấn đấu, nỗ lực thực hiện đúng phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết đại hội, đặc biệt là phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá – Sáng tạo”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cảm ơn và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư

Đại hội đã nghe những đánh giá rất xác đáng, gợi mở, chỉ đạo định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới với 6 vấn đề mà Đảng bộ TPHCM cần lưu ý để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

“Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ cảm ơn và lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo quý báu của Tổng Bí thư Tô Lâm, xem đây là định hướng quan trọng, là hành trang có giá trị, cùng với nghị quyết đại hội, để cả hệ thống chính trị thành phố tổ chức thực hiện trên con đường phát triển.

Quang cảnh đại hội

Đồng chí cũng cam kết Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào chương trình, nội dung của đại hội; cân nhắc, lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung, kết quả đại hội, học hỏi những kinh nghiệm hay của đại hội để khi trở về, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tổ chức quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự động viên, góp ý của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để ý Đảng - lòng dân hội tụ, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có thêm động lực vững bước đi lên, hoàn thành nhiệm vụ mà đại hội tin tưởng giao.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - VĂN MINH - KIỀU PHONG

Ảnh: VIỆT DŨNG - HOÀNG HÙNG