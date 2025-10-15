Tăng tự chủ để phát triển đồng bộ

Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I bước vào phiên thảo luận tổ. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị... Trong đó, nhiều đại biểu góp ý về đầu tư xây dựng TPHCM thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, an sinh xã hội.

Đầu tư nhiều trường lớp hơn

Phát biểu thảo luận tại tổ 1, đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và cho rằng, qua khảo sát cho thấy, để đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học đối với khu vực Bình Dương là một áp lực lớn. Trong khi đó tại khu vực TPHCM tiệm cận tỷ lệ này, ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt và vượt.

Do vậy, đồng chí Cao Thanh Bình đề nghị, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải đặc biệt quan tâm để thực hiện được các chỉ tiêu này. Trong đó rà soát, đánh giá lại quy hoạch tổng thể về quỹ đất phát triển giáo dục. Bởi thực tế hiện nay, một số khu vực có dân số tăng, áp lực xây trường mở lớp là rất lớn, nhưng thiếu đất sạch để xây dựng trường lớp.

Cùng quan tâm vấn đề thiếu quỹ đất đầu tư cho giáo dục, đồng chí Cao Hoàng Khương, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, góp ý, cần có cơ chế cởi trói cho các khu đất trống, bỏ không lâu năm; quy hoạch và thực hiện quy hoạch các khu đất trên để đầu tư các công trình công cộng, trường học, nhà ở xã hội...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu trước phiên thảo luận tổ

Trước tình trạng ngành giáo dục vẫn còn thiếu giáo viên ở các bộ môn kỹ năng sống, hội họa, mỹ thuật..., đồng chí Cao Thanh Bình đề nghị phải có giải pháp thu hút nguồn nhân lực, nhất là thu hút nguồn nhân lực ngay từ giai đoạn các em còn là học sinh phổ thông. Đồng chí Cao Thanh Bình cho biết, vào đầu năm học, phụ huynh phản ánh phải đóng nhiều khoản phí khác nhau. Do đó, TPHCM nghiên cứu có chính sách hỗ trợ chi phí cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, hiện nay cả giáo dục và y tế đều vướng vấn đề tự chủ. Ngoài ra, đại biểu đề xuất, bên cạnh tập trung đầu tư vào thể thao thành tích cao thì thành phố cũng thúc đẩy người dân rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe; quan tâm nhiều hơn đến y tế dự phòng, nhất là đầu tư cho y tế dự phòng ở cơ sở.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2, được đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gợi mở, thành phố đang thiếu giáo viên dạy kỹ năng sống, trong khi tuyển giáo viên gặp khó khăn, TPHCM có thể xây dựng chính sách thu hút những người có năng khiếu trong các môn kỹ năng sống để dạy các em học sinh ở các trường thông qua hình thức hợp đồng. Để giải quyết thực trạng đào tạo nghề xong lại không có việc làm, đồng chí cho rằng, cần đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội. Trong đó phải có sự liên kết giữa trường dạy nghề với doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM phải có chính sách ưu đãi cho những người yếu thế để tiếp cận với giáo dục, y tế đầy đủ hơn.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh trên hệ thống tự động của Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, với cơ chế cởi mở và những chính sách phân cấp cho thành phố, TPHCM có điều kiện áp dụng cơ chế thí điểm tự chủ trong lĩnh vực y tế. Song đồng chí lưu ý, tự chủ phải cho ra tự chủ và TPHCM có thể thí điểm ở một vài cơ sở y tế, theo những nguyên tắc: Người dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất trong khả năng; cơ sở y tế đó duy trì và phát triển, ít nhất là tồn tại được khi tự chủ.

Tập trung giải quyết ngập, kẹt xe

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, các vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại đại hội, cũng là vấn đề lãnh đạo thành phố rất quan tâm là giải pháp hiệu quả cho hạ tầng giao thông, kẹt xe, chống ngập, môi trường, đặc biệt là giao thông xanh...

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, cần có giải pháp cụ thể, kế hoạch triển khai rõ ràng, khả thi; nguồn vốn và tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản. Thành phố đồng thời vận dụng linh hoạt quy định pháp luật để thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, khai thác hiệu quả quỹ đất và có chính sách đặc thù thu hút nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu thảo luận tại tổ, chiều 14-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đề cập đến vấn đề ngập nước, đồng chí Nguyễn Bá Thành, Bí thư Đảng ủy phường Bảy Hiền, cho rằng trước đây, thành phố có một số công trình thoát nước nhưng đang mất dần do quá trình đô thị hóa. Do đó, thành phố cần chú trọng nạo vét kênh rạch để thoát nước; đồng thời cải tạo các cống thoát nước hiện hữu.

Liên quan đến vấn đề giao thông, đồng chí Nguyễn Bá Thành chỉ rõ, thành phố đã có các tuyến cao tốc, metro, song cần tập trung đầu tư đồng bộ. Hiện thành phố có tình trạng các tuyến đường làm xong, nhưng hạ tầng xung quanh và các tuyến giao thông kết nối chưa đồng bộ. Vì vậy, khi các tuyến trục chính hoàn thành thì phải chú trọng kết nối các tuyến giao thông xung quanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM: Trong giai đoạn tới, TPHCM có nhu cầu đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng. Trong đó, thành phố cân đối được hơn 1 triệu tỷ đồng, còn lại phải huy động từ các nguồn lực. Theo đó, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để phát triển, thông qua hợp tác công - tư (PPP), các quỹ đầu tư, cùng với nguồn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM là kênh huy động vốn rất lớn và đã có nhiều nhà đầu tư mong muốn được hợp tác. Đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ Nhà nước mà các doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia đào tạo, trong đó có doanh nghiệp quốc tế. Thành phố đã ký kết hợp tác đào tạo nhân lực với nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. TPHCM có lợi thế về nguồn nhân lực, nếu thực hiện tốt chương trình đào tạo chất lượng cao thì việc biến giấc mơ thành hiện thực, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ nằm trong tầm tay. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú: Trong phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định quy hoạch là vấn đề trọng tâm. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nên có lộ trình triển khai cụ thể, có thể tổ chức thực hiện theo thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng. Các địa phương vẫn đang thực hiện theo quy hoạch từ năm 2012, đến nay không còn phù hợp. Vì vậy, đề nghị thành phố giao quyền tự chủ cho phường lập đồ án 1/2.000. Phường nào làm được thì nên giao quyền chủ động. Đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM: TPHCM có trên 43.000 doanh nghiệp công nghiệp, chiếm hơn 28% cả nước, đóng góp hơn 25% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia; 90 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 28.500ha, chiếm gần 32% quỹ đất công nghiệp cả nước. Đây là không gian công nghiệp liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các khu công nghiệp thế hệ mới, sinh thái, thông minh, carbon thấp. Quy mô, điều kiện và trình độ sản xuất công nghiệp của TPHCM đặt ra cho thành phố cơ hội để phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Để thực hiện điều đó, thành phố phải tái cấu trúc không gian công nghiệp, hình thành các hành lang công nghiệp đổi mới sáng tạo gắn liền 3 khu vực phát triển. Các trục động lực như quốc lộ 13, đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường sắt Lộc Ninh, tuyến metro Suối Tiên - Bàu Bàng sẽ là xương sống cho chuỗi kết nối. Xây dựng các trung tâm logistics quốc tế hiện đại, tích hợp cảng cạn ICD, kho thông minh, dịch vụ logistics số, giúp giảm 20% - 30% chi phí logistics, đồng thời tăng sức cạnh tranh quốc tế cho sản phẩm công nghệ cao. NHÓM PV ghi

VĂN MINH - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH