TPHCM tích cực áp dụng cơ chế thí điểm tự chủ y tế

Trao đổi với các đại biểu trong phiên thảo luận tổ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, TPHCM hoàn toàn có điều kiện, tích cực áp dụng cơ chế thí điểm tự chủ trong lĩnh vực y tế. Một nguyên tắc tự chủ là người dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất trong khả năng.

Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chia thành các tổ để đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đại biểu ở các tổ tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị...

Trong đó, có nhiều ý kiến góp ý về đầu tư xây dựng TPHCM thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, an sinh xã hội...

Thảo luận tại tổ 1, đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TPHCM quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và cho rằng, qua khảo sát đánh giá, hiện nay tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học đối với khu vực Bình Dương vẫn còn rất thấp, việc đạt được chỉ tiêu này là một áp lực lớn. Trong khi đó, khu vực TPHCM đang tiệm cận chỉ tiêu, còn khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt và vượt mức.

Do vậy, đồng chí Cao Thanh Bình đề nghị chương trình hành động thực hiện nghị quyết cần đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo các chỉ tiêu phát triển giáo dục. Trong đó, cần rà soát, đánh giá lại quy hoạch tổng thể về quỹ đất dành cho giáo dục. Thực tế hiện nay, tại nhiều khu vực có dân số tăng nhanh, áp lực xây dựng trường lớp rất lớn, nhưng quỹ đất sạch lại thiếu hoặc không có.

Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn Hóa – Xã hội, HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng quan tâm vấn đề thiếu quỹ đất đầu tư cho giáo dục, đồng chí Cao Hoàng Khương, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình góp ý, cần đánh giá để có cơ chế cởi trói cho các khu đất trống, bỏ không lâu năm, quy hoạch và thực hiện quy hoạch các khu đất trên để đầu tư các công trình công cộng, trường học, nhà ở xã hội...

Trước tình trạng ngành giáo dục vẫn còn thiếu giáo viên ở các bộ môn như kỹ năng sống, hội họa, mỹ thuật…, đồng chí Cao Thanh Bình đề nghị cần có giải pháp thu hút nguồn nhân lực, nhất là từ giai đoạn học sinh phổ thông.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc đầu năm học phải đóng nhiều khoản phí, đồng chí Cao Thanh Bình đề xuất TPHCM cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo, cận nghèo, mồ côi và khuyết tật.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong lĩnh vực y tế, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho rằng hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong cơ chế tự chủ, không chỉ trong ngành y tế mà cả lĩnh vực giáo dục.

Đồng chí Phạm Khánh Phong Lan cũng góp ý, bên cạnh việc đầu tư cho thể thao thành tích cao, thành phố cần quan tâm đúng mức đến phát triển phong trào thể dục – thể thao quần chúng để nâng cao sức khỏe người dân. Từ đó, TPHCM cần tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng, nhất là tại tuyến y tế cơ sở.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trao đổi với các đại biểu tại Tổ 1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, hiện nay thành phố đang thiếu giáo viên giảng dạy kỹ năng sống, trong khi việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Đồng chí đề xuất, TPHCM có thể xây dựng chính sách thu hút những người có năng khiếu ở lĩnh vực này tham gia giảng dạy thông qua hình thức hợp đồng.

Liên quan đến đào tạo nghề, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Theo đó, phải tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp để đảm bảo học xong có việc làm.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng cho rằng TPHCM cần có chính sách ưu đãi để người yếu thế được tiếp cận đầy đủ hơn với giáo dục và y tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liên quan đến vấn đề tự chủ trong lĩnh vực y tế, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, với cơ chế cởi mở và những chính sách phân cấp, TPHCM hoàn toàn có điều kiện, tích cực áp dụng cơ chế thí điểm trong tự chủ lĩnh vực y tế.

Đồng chí cho rằng, tự chủ phải cho ra tự chủ và TPHCM có thể thí điểm ở một vài cơ sở y tế, theo những nguyên tắc: Người dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất trong khả năng; cơ sở y tế đó duy trì và phát triển, ít nhất là tồn tại được khi tự chủ.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG