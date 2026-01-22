Lâm Đồng: Đấu giá thành công 16 mỏ khoáng sản chưa có kết quả thăm dò

Ngày 22-1, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TPHCM phối hợp Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 28 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phiên đấu giá tổ chức có sự chứng kiến của các cơ quan quản lý tại Lâm Đồng bao gồm các mỏ khoáng sản chủ yếu là các loại vật liệu san lấp, mỏ cát suối, mỏ đá bazan… nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích hơn 209 ha, trữ lượng hàng triệu mét khối.

Đông đảo các đơn vị tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đáng chú ý, trong số này có các mỏ quy mô lớn như mỏ đá bazan số 3, xã Đắk Sắk, với diện tích hơn 15ha, trữ lượng khoảng 1,5 triệu m3; mỏ vật liệu san lấp 1, xã Đắk Sắk, diện tích 13,7ha, trữ lượng khoảng 1 triệu m3; mỏ vật liệu san lấp tại xã Đắk Mil diện tích 23,1ha, trữ lượng khoảng 1,7 triệu m3; mỏ vật liệu san lấp thôn 11, xã Cư Jút, diện tích 15,9ha, trữ lượng khoảng 1,1 triệu m3; mỏ đá bazan thôn Đắk Lưu, xã Krông Nô, diện tích 10ha, trữ lượng 1 triệu m3…

Kết quả, sau 43 vòng đã xác định đấu giá thành công 16 trong tổng số 28 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá tại các mỏ đấu thành công tăng so với giá khởi điểm tương đương mức R = 164,35%.

Các mỏ sau khi được đấu giá sẽ tiến hành các thủ tục khai thác, bổ sung đáng kể nguồn nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN