Lâm Đồng: Khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025

Tham dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 26 đại sứ của các quốc gia, đại diện Tổ chức UNESCO, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đông đảo người dân và du khách có mặt theo dõi Lễ hội Trà quốc tế. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cây chè phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế trên thị trường thế giới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

"Để ngành chè Việt Nam phát triển ngày càng bền vững theo hướng xanh, sạch, có chất lượng và giá trị cao, các bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành; thực hiện hiệu quả Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, trong đó có cây chè, hướng tới sản xuất quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế...", Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Ban Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 trao ủng hộ 3 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật tái hiện sinh động hành trình của cây chè đã gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

Các “trà nương” trình diễn nghệ thuật pha trà tại Lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các nghệ sĩ tái hiện không gian, văn hóa trà các vùng miền ở Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục sôi động của ca sĩ Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Đông Hùng, Duy Linh, NSƯT Quỳnh Hương… cùng màn Carnival ấn tượng của gần 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế. Những trang phục mang sắc màu văn hóa các quốc gia và phần trình diễn đầy năng lượng đã tạo nên không khí lễ hội quốc tế rực rỡ, để lại dấu ấn đặc biệt tại Đà Lạt.

ĐOÀN KIÊN