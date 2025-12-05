Lâm Đồng: Mở cửa không gian triển lãm trà tại Lễ hội Trà quốc tế

Ngày 5-12, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Ban tổ chức Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 chính thức mở cửa không gian triển lãm trà (Tea Expo).

Ban tổ chức cắt băng khai trương không gian triển lãm trà

Tại triển lãm, người dân, du khách được khám phá không gian văn hóa trà Việt và quốc tế qua hệ thống trình chiếu hiện đại, các khu trưng bày nghệ thuật, khu triển lãm sản phẩm của nhiều thương hiệu trong, ngoài nước.

Đặc biệt, du khách còn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu 1.000 cây chè cổ đến từ các vùng chè danh tiếng trên thế giới, không gian tái hiện đồi chè, triển lãm trà cụ, ảnh tư liệu và khu thưởng trà quốc tế.

Du khách thưởng thức nhiều sản phẩm từ trà tại triển lãm

Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 chính thức khai mạc tối nay, 5-12, tại quảng trường Lâm Viên, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, ngoại giao, kinh tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Với quy mô quốc tế cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại sứ, doanh nghiệp trong và ngoài nước, lễ hội đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nỗ lực quảng bá văn hóa trà Việt, thúc đẩy ngành trà vươn ra thế giới.

Các loại trà nổi tiếng được giới thiệu đến người dân và du khách tại triển lãm

Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Thương hiệu Đôi Dép, Công ty cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo.

ĐOÀN KIÊN