Công bố chuỗi sự kiện Lễ hội Trà quốc tế tại Lâm Đồng

Chiều 10-11, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Ban tổ chức thông tin các sự kiện trong Lễ hội Trà quốc tế 2025. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo đó, sự kiện diễn ra tại Lâm Đồng, từ ngày 11-11 đến 7-12 với nhiều hoạt động nổi bật như: Tea Expo - hội chợ, triển lãm trà quốc tế (không gian trải nghiệm công nghệ về văn hóa trà Việt Nam và quốc tế), hội nghị cấp cao về chiến lược ngành trà, trà ngoại giao (với sự tham dự của 60 đại sứ các nước), chương trình đại nhạc hội kết hợp cùng trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới, lễ hội đường phố và văn hóa trà…

Lâm Đồng là một trong những địa phương có diện tích trồng trà lớn nhất cả nước. Nơi đây sở hữu khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng, tạo nên những dòng chè đặc trưng với hương vị phong phú. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chè Lâm Đồng (đơn vị đồng tổ chức), cho biết, chuỗi sự kiện trong Lễ hội Trà quốc tế nhằm kết nối các nền văn hóa trên toàn cầu thông qua trà, xây dựng một nền tảng quốc tế - nơi trà trở thành ngôn ngữ chung của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Các hoạt động còn kiến tạo cầu nối trà toàn cầu, góp phần giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế được lan tỏa, để trà được tôn vinh như một di sản tinh thần của nhân loại.

Ngoài ra, chương trình hành trình trà và du lịch trải nghiệm là hoạt động du lịch đặc biệt, đưa du khách khám phá những vùng trà trứ danh, nơi họ có thể trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và nghệ nhân làm trà địa phương.

Quang cảnh buổi công bố Lễ hội Trà quốc tế 2025. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Thương hiệu Đôi Dép, Công ty cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo.

ĐOÀN KIÊN