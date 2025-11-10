Chuyển động Tây nguyên

Lâm Đồng: Ngư dân câu được cá thu ngàn nặng gần 60kg

SGGPO

Một ngư dân ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ câu được 1 con cá thu ngàn nặng gần 60kg, được cho là hiếm khi xuất hiện trong chục năm trở lại đây.

Theo thông tin ban đầu, con cá được ông Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1984, tên thường gọi là Chín, ngụ khu vực xóm Núi, đặc khu Phú Quý) câu được tại vùng biển Gò Ông Biện, cách đảo Phú Quý khoảng 7 hải lý.

Video: Ngư dân câu được con cá thu ngàn nặng gần 60kg

Ông Chín sử dụng ống lon cần trú, cước 56lb (loại cước chịu lực) để câu. “Một mình tôi kéo gần 2 giờ thì mới lôi được con cá lên tàu”, ông Chín kể lại. Ngay sau khi đưa cá vào bờ, có người hỏi mua con cá với giá 35.000 đồng/kg.

Nhiều ngư dân lớn tuổi cho biết, 20 năm trở về trước, cá thu ngàn cỡ này vẫn còn gặp nhiều, nhưng hiện nay cực kỳ hiếm.

c2.jpg
Con cá thu ngàn nặng gần 60kg

Ông Huỳnh Quang Huy, chuyên gia Thủy sản, nguyên Phó Chi cục Trưởng Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Lâm Đồng cho biết, loại cá thu ngàn có trọng lượng to lớn này xuất hiện có thể do 2 nguyên nhân: ảnh hưởng thời tiết, loài cá vốn sống ngoài khơi xa dạt vào vùng biển gần bờ; môi trường biển ngày càng cải thiện, nhiều loài phục hồi, thu hút các loài cá lớn về kiếm ăn.

c1.jpg
Ông Chín và con cá thu ngàn nặng 60kg

Cá thu ngàn (còn gọi cá thu hũ), tên khoa học Acanthocybium solandri, là loài cá biển sống khá xa bờ, thân dài thon, có màu xanh lá ở lưng và bạc ở bụng, trên thân có đường sọc dọc tạo hình chữ “Y”. Thịt cá săn chắc, thơm ngon, giá trị kinh tế cao.

TIẾN THẮNG

