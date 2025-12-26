Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa từ 4-3-2026

Cục Hàng không Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch đóng cửa tạm thời hoạt động khai thác tại sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng).

Toàn bộ bề mặt đường băng dài 3.250m, rộng 45m của sân bay Liên Khương sẽ được thay thế

Theo đó, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4-3 đến ngày 25-8-2026 để phục vụ công tác thi công sửa chữa.

Quyết định này nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện kỹ thuật để triển khai dự án trọng điểm sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, một hạng mục cấp thiết trong việc duy trì và nâng cao năng lực hạ tầng khu bay.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn nằm trong nội dung điều chỉnh quy hoạch sân bay Liên Khương, gồm sửa chữa thay thế toàn bộ bề mặt đường băng dài 3.250m, rộng 45m; nâng cấp hệ thống đường lăn, cải tạo hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị bảo đảm hoạt động bay; xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Sân bay Liên Khương sẽ tạm đóng cửa trong gần 6 tháng để thi công sửa chữa

Sân bay Liên Khương nằm ở xã Đức Trọng, xây dựng từ năm 1933. Mỗi năm, sân bay phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, chủ yếu là du khách nội địa và một số nước. Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay đạt cấp 4E, khai thác được máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, phục vụ 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600m, nâng công suất lên 7 triệu khách/năm.

ĐOÀN KIÊN