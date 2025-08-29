Lâm Đồng tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 29-8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu tại Phan Thiết và Gia Nghĩa với hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, phần lớn các doanh nghiệp kiến nghị ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, du lịch sinh thái…

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bà Huỳnh Thị Hồng Hà (đại diện Công ty TNHH Utisys Việt Nam), cho biết, công ty có dự án khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys tại thôn Trại Lưới, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2024, công ty nhận được thông tin 54,7ha của dự án có 38,4ha bị chồng lấn quy hoạch khoáng sản, sau đó được xác định do Bộ Công thương quy hoạch nhầm tọa độ. Dù vậy đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai.

Bà Huỳnh Thị Hồng Hà, đại diện Công ty TNHH Utisys Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Liên quan đến chồng lấn quy hoạch khoáng sản 866 (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18-7-2023 của Thủ tướng về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050) hiện tỉnh Lâm Đồng có hơn 1.000 dự án bị ảnh hưởng. Tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn này.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển ngành hoa tại địa phương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong khi đó, bà Bùi Thị Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp sạch Đắk Nông (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), kiến nghị tỉnh có tổ công tác đặc biệt hoặc tổ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp sau sáp nhập tỉnh, với cơ chế “một cửa, một đầu mối” để tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ liên quan đất đai, đầu tư. Riêng lĩnh vực du lịch canh nông, kiến nghị tỉnh Lâm Đồng có thể chọn ra một số mô hình thí điểm về Farmstay, Homestay... nông nghiệp – du lịch để làm mẫu từ đó nhân rộng.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến 2 điểm cầu Gia Nghĩa và Phan Thiết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, cho biết, địa phương có rất nhiều lợi thế đặc biệt là khoảng sản, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch. Vì thế, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung những lợi thế trên để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, cho biết, trước đó, Ban tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 143 ý kiến, các sở, ngành cũng đã có các văn bản trả lời cụ thể cho các doanh nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau khi nghe các ý kiến tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã giao các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc một cách tốt nhất cho các doanh nghiệp, làm sao để tạo động lực cho doanh nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh sẽ tập hợp, phân ra từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp để trả lời cụ thể trước ngày 15-9. Doanh nghiệp cũng phải đồng hành cùng chính quyền để cùng nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc vừa qua.

ĐOÀN KIÊN