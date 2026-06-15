Dinh 1 Bảo Đại mở cửa trở lại sau hơn 2 năm tạm ngưng đón khách

Sau hơn 2 năm tạm ngưng đón khách, Dinh 1 Bảo Đại, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã mở cửa trở lại để người dân và du khách vào tham quan.

Video: Hiện trạng Dinh 1 tại Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ngày 15-6, Công ty cổ phần Hoàn Cầu, đơn vị đầu tư dự án King Palace (Dinh 1 Bảo Đại), mở cửa cho người dân và du khách vào tham quan miễn phí. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm địa điểm này mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Toà nhà Dinh 1 nhìn từ lối vào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ghi nhận, sau thời gian dài đóng cửa, các hạng mục tại Dinh 1 vẫn được bảo tồn, gìn giữ như trước thời điểm tạm ngưng đón khách.

Không gian bên ngoài toà dinh thự được giữ gìn nguyên trạng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Hoàn Cầu thuê Dinh 1 để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng mang tên King Palace vào năm 2014, với thời hạn 50 năm.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm liên quan đến dự án tại Kết luận số 929/KL-TTCP; trong đó xác định việc cho thuê Dinh 1 và các biệt thự trên khuôn viên 1,86ha không thông qua hình thức đấu giá là vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước.

Các vật dụng bên trong vẫn được trưng bày, bảo quản. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi Kết luận số 929/KL-TTCP, nêu rõ trường hợp Công ty Hoàn Cầu có nhu cầu thuê lại Dinh 1 cùng các biệt thự, đất trong khuôn viên thì phải xác định lại giá, cho thuê tài sản theo đúng quy định, tránh làm thất thu ngân sách nhà nước.

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng trước đây đã có văn bản chấm dứt hoạt động của dự án tại Dinh 1 để tiến hành thu hồi đất.

Công nhân dọn dẹp vệ sinh khu vực phía sau Dinh 1 để chuẩn bị đón khách tham quan. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đến ngày 26-4-2024, Dinh 1 đóng cửa, ngừng phục vụ khách tham quan. Những vướng mắc của dự án King Palace sau đó được đưa vào nhóm 6 dự án thương mại, du lịch - dịch vụ ưu tiên tháo gỡ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Một căn biệt thự khác trong khuôn viên dự án King Palace. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dinh 1 Bảo Đại là một trong các biệt thự hiếm hoi tại Đà Lạt được xếp hạng nhóm 1, gồm nhà biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, nhà biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ. Dinh có tổng diện tích khuôn viên gần 16ha, trong đó tòa biệt thự rộng 711m². Đây là công trình có giá trị điển hình về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và có giá trị lịch sử, văn hóa. Đối với biệt thự nhóm này, khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao.

ĐOÀN KIÊN