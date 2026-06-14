Làm rõ nhu cầu vận tải tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ

Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, để Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp làm việc với các địa phương về cách thức triển khai.

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Theo kết luận, đây là dự án có quy mô lớn, đi qua vùng địa chất yếu và ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, do đó công tác chuẩn bị đầu tư phải được nghiên cứu cẩn trọng.

Trong đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và đơn vị tư vấn làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để có số liệu thực tế về lượng hàng hóa và hành khách lưu thông trên hành lang TPHCM - Cần Thơ. Số liệu dự báo nhu cầu phải có tính thuyết phục, làm rõ sự phân bổ thị phần giữa đường sắt với đường bộ và đường thủy nội địa.

Về mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn xác định rõ quỹ đất lân cận các ga để phát triển đô thị, dịch vụ, logistics; nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để xây dựng cơ chế cho mô hình TOD tăng hiệu quả đầu tư dự án.

Đối với giải pháp kỹ thuật, Bộ Xây dựng thống nhất phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu của dự án, đầu tư quy mô đường đơn nhưng cần tính toán để bảo đảm tiết kiệm. Việc xử lý nền đất yếu cần được nghiên cứu giải pháp xử lý tối ưu, bảo đảm ổn định lâu dài, tránh rủi ro lún gây ảnh hưởng an toàn chạy tàu.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tính toán tổng mức đầu tư cần bảo đảm tính đúng, tính đủ, tránh thất thoát, lãng phí; đồng thời nghiên cứu đa dạng hóa hình thức đầu tư, kết hợp giữa đầu tư công và đối tác công tư (PPP) để tăng tính khả thi của dự án.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng trong tháng 7. Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố liên quan để thống nhất về quỹ đất thực hiện theo mô hình TOD và cách thức tổ chức triển khai.

MINH ANH