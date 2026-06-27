Lan tỏa chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Ngày 27-6, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Phước Thắng ngay trên tàu

Chương trình tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Song song đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai nhằm chăm lo đời sống ngư dân và gia đình chính sách.

Nổi bật là chương trình phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân, ngư dân và đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tặng quà, trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân

Dịp này, ban tổ chức trao 340 suất quà cho các hộ dân; tặng 200 lá cờ Tổ quốc và 40 áo phao cho ngư dân; đồng thời gửi 40 phần quà đến các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, điểm nhấn của chương trình là sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, từ đó huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật và chăm lo thiết thực cho ngư dân.

Khám bệnh miễn phí cho người dân phường Phước Thắng

Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân” được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên biển, xây dựng nghề cá bền vững gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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TRÚC GIANG