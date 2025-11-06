Lan tỏa thông điệp sống xanh

Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) vừa phối hợp cùng Công ty New Apparel Far Eastern (Việt Nam) tổ chức chương trình “Thu pin cũ đổi túi xanh”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc giảm thiểu chất thải nguy hại và bảo vệ môi trường.

Theo đó, khách hàng khi mang 10 viên pin cũ đến siêu thị sẽ được đổi lấy một túi vải thân thiện môi trường, đồng thời được tham gia các trò chơi tương tác như “Vòng quay may mắn” và “Trả lời câu hỏi phân loại rác nhận quà”.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương, đặc biệt là học sinh và gia đình trẻ. Nhiều khách hàng bày tỏ sự hào hứng khi được góp phần nhỏ bé vào hoạt động ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường, vừa nhận quà hữu ích.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình sống xanh - tiêu dùng bền vững do hệ thống Saigon Co.op triển khai trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu xây dựng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần “xanh hóa” lối sống đô thị và cộng đồng.

PHƯƠNG THANH