Lan tỏa tinh thần thể thao

Từ sáng sớm đến chiều tối, CLB thể thao Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa) luôn rộn ràng không khí tập luyện của nhiều nhóm thể thao. Nơi đây từ lâu đã trở thành “điểm hẹn năng động” của phong trào thể thao cơ sở, gắn kết cộng đồng bằng tinh thần rèn luyện, sẻ chia và lan tỏa lối sống tích cực.

Các võ sinh tập luyện karate tại CLB thể thao Hồ Xuân Hương

Nhộn nhịp khiêu vũ

Ngay từ buổi sáng, không gian CLB thể thao Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa) đã bừng lên sức sống với lớp khiêu vũ cộng đồng. Trên nền nhạc quen thuộc, từng bước chân nhịp nhàng, những động tác uyển chuyển, mềm mại của các học viên tạo nên bức tranh sinh động, giàu năng lượng. Lớp học do huấn luyện viên (HLV) Lê Viễn phụ trách hiện thu hút hơn 50 thành viên tham gia thường xuyên, với độ tuổi trải dài từ thanh niên đến người lớn tuổi.

Gắn bó với lớp khiêu vũ cộng đồng suốt 9 năm qua, cô Lê Hoàng Yến (69 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ: “Tập khiêu vũ giúp cơ thể tôi dẻo dai, các động tác mềm mại hơn. Đặc biệt, có âm nhạc nên tinh thần tôi lúc nào cũng phấn chấn, vui vẻ. Đến đây, chúng tôi không chỉ tập luyện mà còn được trò chuyện, chia sẻ, dần dần thành một cộng đồng rất thân thiết”.

Theo HLV Lê Viễn, các động tác được xây dựng không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt giữa tay, chân và trí nhớ. “Lợi ích của khiêu vũ không chỉ nằm ở vận động thể chất. Việc ghi nhớ bài, nhớ nhịp giúp đầu óc chúng ta linh hoạt hơn, trong khi các động tác phối hợp toàn thân hỗ trợ cải thiện tình trạng đau khớp, đau vai gáy... Với các học viên, mỗi buổi tập không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là khoảng thời gian thư giãn tinh thần, tạo niềm vui trong cuộc sống thường ngày”, HLV Lê Viễn nói thêm.

Rèn luyện sức khỏe

Buổi chiều tại CLB thể thao Hồ Xuân Hương lại mang một không khí rất riêng, mạnh mẽ và kỷ luật hơn với các lớp võ thuật. Trên sân tập karate, từng nhóm học viên nối tiếp nhau khởi động, tiếng hô vang dứt khoát hòa cùng những cú ra đòn chắc gọn. Lớp karate do HLV Huỳnh Công Anh Dũng phụ trách là một trong những lớp thu hút đông đảo người tham gia nhất, với hơn 100 học viên, chia thành nhiều ca tập vào các buổi chiều tối trong tuần và các ngày cuối tuần.

Học viên karate tại đây rất đa dạng, từ các em nhỏ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến cả người trưởng thành. Mục tiêu chung của lớp học không chỉ là rèn luyện thể lực mà còn bồi dưỡng ý chí, kỷ luật và trang bị những kỹ năng tự vệ cần thiết trong cuộc sống. Sau một thời gian rèn luyện, sự tiến bộ của các học viên thể hiện rõ qua từng động tác chắc chắn, ánh mắt tự tin hơn khi bước vào bài tập mới. Em Huỳnh Mai Minh Khôi (7 tuổi) hào hứng nói: “Nhà em ở gần CLB nên được gia đình cho đi tập. Sau hơn một năm, em thấy cơ thể khỏe hơn, không còn sợ té đau khi tập. Em rất thích học môn võ này”.

Trong khi đó, bạn Demamiel William Nam (ngụ tại phường Thảo Điền), gắn bó với lớp gần 2 năm, cho biết: “Việc tập luyện giúp tôi khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và học được nhiều kỹ năng tấn công, phòng thủ để bảo vệ bản thân”.

HLV Huỳnh Công Anh Dũng chia sẻ thêm: “Với các em nhỏ từ 5-6 tuổi khi mới nhập môn, giai đoạn đầu cần nhiều thời gian để làm quen, hình thành sự tập trung và nắm vững các đòn thế cơ bản. Những học viên có tố chất, sau khoảng một năm tập luyện sẽ được giới thiệu tham gia các đội tuyển của phường hoặc Liên đoàn karate thành phố để tiếp tục phát triển ở trình độ cao hơn”.

Karate hay khiêu vũ cộng đồng chỉ là 2 trong nhiều mảnh ghép tạo nên bức tranh sinh động của CLB thể thao Hồ Xuân Hương. Với hệ thống môn thể thao đa dạng, nơi đây đã và đang mở ra không gian rèn luyện toàn diện, phù hợp với nhiều lứa tuổi, giới tính và trình độ. Chính sự đa dạng ấy giúp người dân dễ dàng lựa chọn bộ môn phù hợp, duy trì thói quen vận động lâu dài, góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức sống của phong trào thể thao cơ sở trên địa bàn.

NGUYỄN ANH