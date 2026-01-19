Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp các đại sứ không thường trú dự Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú nhân dịp các đại sứ sang Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú ngày 19-1

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, sự hiện diện của các đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam, không chỉ tổng kết, đánh giá thành tựu 40 năm đổi mới, mà còn đề ra phương hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045, thông qua những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đề cao yếu tố tự cường trong đường lối đối ngoại, coi đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Bà Lê Thị Thu Hằng mong muốn các đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy triển khai các trọng tâm hợp tác về tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh.

Đánh giá cao vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, các đại sứ đều khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Các đại sứ chia sẻ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.

BÍCH QUYÊN