Đông đảo phóng viên báo chí quốc tế tới Việt Nam đưa tin Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng có cuộc tiếp đoàn phóng viên, báo chí, truyền thông quốc tế tới Việt Nam đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp đoàn phóng viên, báo chí, truyền thông quốc tế, ngày 19-1

Đoàn phóng viên đến từ các báo đảng cộng sản; các đảng có vị trí, vai trò quan trọng tại các nước; các hãng truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các hãng thông tấn báo chí quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng, cảm ơn đoàn đã đến Việt Nam trong dịp này, đồng thời giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2025 diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã có những bước chuyển biến quan trọng, đột phá về thể chế. Cụ thể, 9 nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực phát triển trọng yếu đã được ban hành; sắp xếp lại không gian phát triển, địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng ở khu vực, quy mô nền kinh tế Việt Nam cán mốc 510 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trên 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5.000 USD, xuất khẩu đạt mốc kỷ lục 800 tỷ USD, thu hút hơn 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Vị thế quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao.

Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị trong Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn phóng viên quốc tế tác nghiệp trong thời gian diễn ra đại hội, qua đó, truyền tải những thông điệp và kết quả Đại hội XIV của Đảng đến cộng đồng quốc tế một cách tích cực, toàn diện và khách quan.

Thứ trưởng cũng mong muốn đoàn phóng viên tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Việt Nam, góp phần quảng bá hơn nữa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, giúp thế giới hiểu rõ hơn về con đường phát triển của Việt Nam.

Đại diện các cơ quan báo chí quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến Việt Nam đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại diện các cơ quan báo chí quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đề cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 40 năm đổi mới, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực truyền tải trung thực, khách quan các nội dung, quyết sách của đại hội, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội đến độc giả toàn cầu.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định tầm quan trọng và mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng với nhân dân trong nước, có những đóng góp quan trọng, đưa đất nước, dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng.

BÍCH QUYÊN