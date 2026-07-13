Siết kỷ cương trong công tác cán bộ và sử dụng tài sản công

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các quy định về kiểm soát quyền lực, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sáng 13-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn trình bày tham luận “Công tác tham mưu của Ban Nội chính Thành ủy TPHCM trong việc triển khai, thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp”.

Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhằm bảo đảm các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu đối với hai lĩnh vực trọng tâm là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thành phố đã rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sắp xếp, bố trí theo năng lực, chuyên môn và vị trí việc làm; điều động, luân chuyển, biệt phái để bảo đảm cân đối nguồn nhân lực. Kết quả đã giải quyết 816 công chức dôi dư, đạt 77,56% và bổ sung 640 công chức còn thiếu, đạt 68,5%. Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã tham mưu kết thúc theo dõi 5 vụ việc và 8 vụ án với 89 bị can, đưa 2 vụ việc vào diện theo dõi. Hiện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM đang theo dõi 35 vụ, gồm 18 vụ án và 17 vụ việc.

Thành phố cũng đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp 919 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và 1.840 cán bộ chủ chốt cấp xã; bố trí 100% nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố và Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các xã, phường, đặc khu không phải là người địa phương. Đồng thời, bổ sung 83 Phó Chủ tịch UBND cấp xã tại các địa bàn đủ điều kiện; kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự của 168 xã, phường, đặc khu. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định tham gia cấp ủy, xét thăng quân hàm, cho thôi giữ chức vụ đối với 1.122 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, thành phố chỉ đạo triển khai đánh giá cán bộ theo chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), từng bước hoàn thiện để áp dụng thống nhất. Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cũng tích cực tham mưu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên...

Thành phố đã ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công dôi dư và ban hành 168 quyết định giao tài sản công cho các xã, phường, đặc khu quản lý, sử dụng. Việc xử lý tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch, gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Tính đến ngày 9-6, thành phố đã có 812 cơ sở nhà, đất có quyết định thu hồi, chuyển giao quản lý, xử lý; trong đó 157 cơ sở đã hoàn thành xử lý, khai thác và 655 cơ sở đang tiếp tục thực hiện. Thành phố cũng tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư theo hướng ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội và các công trình công cộng.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu của Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

NGÔ BÌNH