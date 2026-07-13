Ngày 13-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, chiều 13-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong chính quyền Hoa Kỳ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cho rằng, hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Về quốc phòng - an ninh, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về thực thi pháp luật, cứu trợ nhân đạo, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ, tư liệu và công nghệ giám định ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẳng định cam kết của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Thủ tướng cũng đề nghị mở rộng hợp tác KH-CN, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, GD-ĐT và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Jennifer Wicks cho biết, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam. Bà chuyển thông điệp “Tự hào là đối tác của Việt Nam” cùng lời cảm ơn từ Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau những lời chúc mừng nhân dịp 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh, hợp tác kinh tế - thương mại hai nước tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình. Đại sứ mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, đầu tư cho cả hai nước.

Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong hoàn thiện môi trường pháp lý, cải thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, xử lý các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần xây dựng và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.

Về quốc phòng - an ninh, Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về an ninh hàng hải và thực thi pháp luật, xử lý các thách thức an ninh xuyên quốc gia. Đại sứ cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là nền tảng nhân văn quan trọng của quan hệ hai nước; mong muốn mở rộng các chương trình xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam và hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ.

Đại sứ khẳng định sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ để duy trì sự quan tâm và nguồn lực cho các chương trình này, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả những nội dung hai bên đã thống nhất.

Đại sứ cam kết sẽ là đối tác tích cực trong suốt nhiệm kỳ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển hơn nữa trong thời gian tới…

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LÂM NGUYÊN