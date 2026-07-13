Đưa chuyển đổi số trong Đảng đi vào thực chất

Chuyển đổi số trong công tác Đảng tại TPHCM đang tạo chuyển biến từ cơ sở khi nhiều thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý. Song, để chuyển đổi số đi vào thực chất, thành phố cần tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng.

Giảm thủ tục, tăng thời gian cho công tác Đảng

Trước giờ họp chi bộ, đảng viên Chi bộ Khu phố 7, phường Long Trường, đã đóng Đảng phí vào tài khoản của chi bộ nên khi buổi sinh hoạt bắt đầu, chi ủy đi ngay vào nội dung sinh hoạt. Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Vân cho biết, trước đây, mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy phải trực tiếp thu Đảng phí, ghi chép, đối chiếu danh sách, rồi tiếp tục liên hệ những đảng viên vắng mặt hoặc được miễn sinh hoạt để thu bổ sung. Việc quản lý tiền mặt vừa mất thời gian, vừa dễ nhầm lẫn. Khi đảng viên chuyển sang nộp Đảng phí qua tài khoản, chi bộ có thêm thời gian tập trung vào những nội dung trọng tâm của sinh hoạt... Nhiều bí thư chi bộ cho biết thêm, các tài liệu sinh hoạt hiện đã được gửi trước trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” để đảng viên nghiên cứu nên thời gian họp được ưu tiên nhiều hơn cho việc kiểm điểm, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề và triển khai nhiệm vụ, thay vì phải đọc từng nội dung, từng nghị quyết của cấp trên như trước đây.

Đoàn viên, thanh niên xã Bình Chánh (TPHCM) hỗ trợ đảng viên sử dụng phần mềm tại buổi sinh hoạt chi bộ (ẢNH: VĂN MINH)

Từ những tiện ích ban đầu đó, chuyển đổi số đang từng bước được mở rộng sang các TTHC của Đảng. Đến nay, các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác đều được triển khai trên môi trường điện tử. Trong đó, việc lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú trên môi trường điện tử được nhiều địa phương kỳ vọng sẽ giảm đáng kể thời gian giải quyết của cấp ủy khu phố và Đảng ủy phường vào thời điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Theo bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Thủ Đức, Đảng bộ phường hiện có hơn 3.360 đảng viên, trong đó gần 2.500 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú. Từ khi triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử, phường đã xác nhận 1.021 phiếu nhận xét đảng viên đang công tác và tiếp nhận chuyển sinh hoạt Đảng cho 287 trường hợp. Quy trình điện tử không chỉ giúp đảng viên giảm thời gian đi lại mà còn giúp cấp ủy chủ động hơn trong tiếp nhận, xử lý và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ.

Đến hết tháng 6-2026, tại TPHCM, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đảng viên đạt 99%, gần 394.000 đảng viên được quản lý trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Thành phố đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin; ký số toàn trình 842 văn bản; tỷ lệ đảng viên sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt trên 92%; hơn 90% chi bộ tổ chức họp trên hệ thống; ghi nhận hơn 657.000 hồ sơ điện tử, trong đó phần lớn là hồ sơ thu, nộp Đảng phí.

Chuẩn hóa dữ liệu

Việc triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử đang được nhiều địa phương thực hiện đồng bộ, trong đó chuẩn hóa dữ liệu được xác định là khâu quan trọng, bởi chỉ khi dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, các nền tảng số mới phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và giải quyết TTHC. Theo ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Sài Gòn, sau khi Thành ủy TPHCM ban hành kế hoạch triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử, Đảng ủy phường đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho toàn bộ tổ chức Đảng trực thuộc; phối hợp với ngân hàng mở tài khoản miễn phí cho các chi bộ. Đồng thời thiết lập “đường dây nóng" hỗ trợ kỹ thuật và rà soát nhu cầu cấp chữ ký số cho cấp ủy cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên phường Thủ Đức (TPHCM) hướng dẫn đảng viên đóng Đảng phí qua tài khoản (ẢNH: THU HƯỜNG)

Tại phường Bến Thành, ông Trần Đỗ Nam Long, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, cho hay, phường thành lập “Bàn hỗ trợ đảng viên”, huy động “Biệt đội số” của Đoàn Thanh niên phường trực tiếp hướng dẫn các chi bộ trong quá trình triển khai. Đến nay, 86/86 tổ chức Đảng trực thuộc đã thực hiện thu, nộp Đảng phí trên môi trường điện tử. Các thủ tục khác cũng đang được áp dụng rộng rãi.

Trong khi đó, tại xã Phước Hải, 100% chi bộ đã thực hiện sinh hoạt và báo cáo đánh giá chất lượng sinh hoạt trên hệ thống; 100% đảng viên thuộc diện tham gia sinh hoạt đã cài đặt, sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Bí thư Đảng ủy xã Võ Đức Tài chia sẻ, việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hình thành tác phong làm việc khoa học, kịp thời và minh bạch hơn trong hoạt động của các tổ chức Đảng.

Thực tiễn triển khai cũng cho thấy chuyển đổi số trong công tác Đảng vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Sài Gòn Lê Tiến Sĩ, hồ sơ đảng viên vẫn được quản lý song song trên hồ sơ giấy và môi trường điện tử. Vì vậy, khi giải quyết thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, cán bộ chuyên môn phải đồng thời xử lý nhiều quy trình, dẫn đến tăng khối lượng công việc. Ông Lê Tiến Sĩ kiến nghị cần sớm đồng bộ quy định về quản lý, lưu trữ và luân chuyển hồ sơ với các nền tảng số để việc giải quyết thủ tục thuận lợi hơn cho cả cơ sở và đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên thông tin, thành phố xác định dữ liệu là “tài sản cốt lõi” của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Vì vậy, Thành ủy TPHCM đã tập trung triển khai chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng và đảng viên trên toàn thành phố; đồng thời thành lập các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh sử dụng đồng bộ Hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng, “Sổ tay đảng viên điện tử”, phòng họp không giấy và 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử.

Những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số trong công tác Đảng rất có ý nghĩa và cần tiếp tục hoàn thiện. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, quy trình được đồng bộ và cán bộ làm chủ công nghệ, các nền tảng số sẽ phát huy hiệu quả thực chất trong công tác xây dựng Đảng.

Bà NGUYỄN THỊ THANH THÚY, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bình Chánh: Gỡ “điểm nghẽn” từ cơ sở Chuyển đổi số trong công tác Đảng chỉ phát huy hiệu quả khi từng chi bộ, từng đảng viên thực sự sử dụng được các nền tảng số. Thực tế, bên cạnh vấn đề kỹ thuật, khó khăn còn ở khâu tổ chức thực hiện tại cơ sở. Một số chi bộ còn lúng túng khi cập nhật dữ liệu ban đầu; nhiều đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, chưa quen thao tác trên môi trường điện tử. Trong khi đó, hệ thống vào một số thời điểm vẫn còn chậm hoặc lỗi đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cần tập trung nhiều hơn cho khâu hỗ trợ cơ sở. Việc hướng dẫn phải sát thực tế, theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp cán bộ, đảng viên sử dụng thành thạo ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu và phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số, lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các chi bộ. Khi “điểm nghẽn” ở cơ sở được tháo gỡ, chuyển đổi số trong công tác Đảng mới thực sự đi vào thực chất và phát huy hiệu quả. Bà NGUYỄN HỒNG GẤM, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Đông Hòa: Nên đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ đảng viên Các TTHC của Đảng được thực hiện trên môi trường số đã đem lại nhiều thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số khó khăn như hệ thống đôi lúc chậm, việc đồng bộ dữ liệu chưa kịp thời, nhất là đối với hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt từ địa phương khác đến. Bên cạnh đó, một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị điện tử và các nền tảng số. Theo tôi, nên tiếp tục hoàn thiện cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị để bảo đảm thông tin đảng viên được chuyển giao đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đảng viên cao tuổi; xây dựng tài liệu hướng dẫn thống nhất cho từng quy trình, thủ tục trên môi trường điện tử để cán bộ, đảng viên dễ thực hiện.

THU HƯỜNG - VĂN MINH