Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật

Ngày 13-7, Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và TPHCM. Qua đó, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong các hoạt động tìm hiểu pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhà trường và xã hội. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao.

Cùng với đó, bảo đảm, ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật; ưu tiên các dự án ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tư pháp.

Đảng ủy Công an TPHCM lãnh đạo Công an TPHCM nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; bảo đảm điều tra, xử lý tội phạm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ma túy, công nghệ cao và tội phạm mới phát sinh.

Đảng ủy VKSND TPHCM, Đảng ủy TAND TPHCM, Đảng ủy Thi hành án dân sự TPHCM lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tăng cường xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, tạo nguồn các chức danh tư pháp; chú trọng đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực trọng điểm và các lĩnh vực mới phát sinh.

Đồng thời, đẩy mạnh việc phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thực hành, thực tập và đánh giá chất lượng đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực pháp luật sau đào tạo có trình độ chuyên môn cao, kiến thức chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.

Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM và Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM (sau thành lập) lãnh đạo rà soát, củng cố, phát triển công tác đào tạo các ngành liên quan pháp luật, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và hội nhập quốc tế.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, khung năng lực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật, pháp chế, tư pháp và các chức danh có liên quan. Đồng thời, tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

VĂN MINH