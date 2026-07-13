TPHCM và tỉnh Tây Ninh hợp tác khai thác lợi thế vì sự phát triển chung

Chiều 13-7, tại TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Thực hiện: VĂN MINH

Tham dự hội nghị, lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM tặng quà lưu niệm đến Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Tây Ninh đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025, đồng thời trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, hai địa phương rà soát nhu cầu, định hướng phát triển để tập trung hợp tác trên 7 lĩnh vực gồm: đầu tư; phát triển hạ tầng; tiêu thụ nông sản chủ lực; thương mại; môi trường; du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết bày tỏ cảm ơn TPHCM đã dành tình cảm, trách nhiệm đối với tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí cho biết, để phát triển tốt hơn, tỉnh Tây Ninh cần tăng cường kết nối, hợp tác chặt chẽ với TPHCM. Vì vậy, thỏa thuận hợp tác lần này có phạm vi rộng, bao quát 7 lĩnh vực, trong đó trọng tâm là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị thành lập tổ công tác liên địa phương do TPHCM chủ trì để phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác; đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung đã thống nhất trong giai đoạn trước trên cơ sở rà soát lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ đồng tình với các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh đây là thỏa thuận mở. Do đó, trong quá trình triển khai, hai địa phương có thể tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các chương trình hợp tác nhằm tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả thực hiện.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc hợp tác phải dựa trên nguyên tắc phát huy lợi thế của hai địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển chung của TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Đồng thời lưu ý sự kết nối giữa hai địa phương, nhất là hạ tầng giao thông, phải bảo đảm tính đồng bộ. Với dư địa và nguồn lực lớn, TPHCM cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn cho quá trình hợp tác với tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để việc hợp tác đạt hiệu quả cao hơn, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết sẽ thành lập tổ công tác liên địa phương. Theo đó, tổ công tác sẽ rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo nguyên tắc "6 rõ", bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

Về phía TPHCM, đồng chí đề nghị nghiên cứu khai thác hiệu quả cơ chế đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT) mà thành phố đang thực hiện theo các nghị quyết của Quốc hội nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh sẽ trở thành mô hình tiêu biểu về liên kết địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng.

VĂN MINH