Chính trị

Phường Chánh Phú Hòa trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 đến 41 đảng viên

SGGPO

Sáng 28-8, Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa, TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.

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Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Dịp này, Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa trao tặng Huy hiệu 60, 45, 35 và 30 năm tuổi Đảng đến 41 đồng chí đảng viên cao cao tuổi đảng trên địa bàn.

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Lãnh đạo địa phương trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Nguyễn Công Quan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa trân trọng tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến dâng hương tại tượng đài nữ Liệt sĩ TNXP, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Liên, người con ưu tú của quê hương ﻿Chánh Phú Hòa

Lãnh đạo địa phương cũng mong muốn các đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm quý báu để xây dựng quê hương Chánh Phú Hòa ngày càng phát triển.

DUY TRẦN

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Trao huy hiệu đảng Chánh Phú Hoà 41 đồng chí đảng viên Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tiên phong gương mẫu tích cực

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