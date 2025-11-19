Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tri ân gia đình và nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày 19-11, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, tri ân các nhà giáo tiêu biểu.

Theo đó, đoàn đến thăm gia đình cố GS-TS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác đến thăm gia đình cố GS-TS Trần Hồng Quân. Ảnh: VĂN MINH

Tại nhà riêng cố GS-TS Trần Hồng Quân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác thắp nén hương tưởng nhớ những đóng góp của GS-TS Trần Hồng Quân đối với ngành giáo dục - đào tạo Việt Nam và TPHCM. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng gửi lời thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình cố giáo sư.

GS-TS Trần Hồng Quân (sinh năm 1937, quê tỉnh Sóc Trăng, nay là TP Cần Thơ) là một nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm. Cả cuộc đời của GS-TS Trần Hồng Quân dành rất nhiều tâm huyết cho giáo dục - đào tạo, với nhiều chính sách lớn do giáo sư đưa ra đã đóng góp rất lớn, tạo sự chuyển biến đột phá đối với giáo dục - đào tạo nước nhà, nhất đổi mới giáo dục đại học.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm GS Lê Quang Vịnh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Đồng chí gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến GS Lê Quang Vịnh và gia đình nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác đến thăm GS Lê Quang Vịnh. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân những đóng góp của GS Lê Quang Vịnh đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà và thành phố. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến GS Lê Quang Vịnh, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và gia đình.

GS Lê Quang Vịnh (sinh năm 1936 tại TP Huế) là một trong những nhà giáo yêu nước, một người chiến sĩ cách mạng kiên cường với vô số lần bị kẻ địch bắt giữ, tra tấn, thậm chí tuyên án tử hình nhưng vẫn một lòng kiên trung với Đảng. GS Lê Quang Vịnh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Bí thư Trung ương Đoàn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Quận ủy Côn Đảo (nay là Đặc khu Côn Đảo); Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Năm 2003, GS Lê Quang Vịnh nghỉ hưu. Ông là 1 trong 50 nhà giáo điển hình trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành giáo dục - đào tạo TPHCM (1975-2025).

VĂN MINH