Lãnh đạo UBND TPHCM thăm, chúc tết và động viên doanh nghiệp đầu xuân

Trong không khí hân hoan những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo UBND TPHCM đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc tết và động viên các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Sáng 24-2 (mùng 8 tết), đoàn công tác do đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS Group) và Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát (Đại Phát Food), cùng đóng trên địa bàn phường Dĩ An, TPHCM.

Tại TBS Group, đoàn công tác UBND TPHCM đã nghe ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT báo cáo khái quát tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT TBS Group báo cáo với đoàn công tác UBND TPHCM. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo đó, doanh nghiệp luôn ổn định hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Đồng thời, lãnh đạo TBS Group cũng chia sẻ các định hướng, chiến lược phát triển lớn trong năm 2026, với kỳ vọng tạo bước bứt phá mạnh mẽ hơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi làm việc với TBS Group. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của TBS Group đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng đến tập thể lãnh đạo và người lao động doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố mong muốn TBS Group tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm mới.

Đoàn công tác UBND TPHCM trao tặng phần quà tết ý nghĩa và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể TBS Group. Ảnh: ĐÌNH DƯ

TBS Group được thành lập năm 1989. Sau 36 năm hình thành và phát triển, tập đoàn đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam, với các lĩnh vực chủ lực gồm sản xuất da giày, túi xách cao cấp; đầu tư – quản lý bất động sản; cảng và logistics; du lịch và thương mại dịch vụ.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác UBND TPHCM cũng đến thăm và chúc tết Đại Phát Food. Báo cáo với đoàn, ông Hứa Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc, cho biết ngay sau kỳ nghỉ tết, khoảng 80% người lao động đã quay trở lại làm việc, giúp hoạt động sản xuất nhanh chóng ổn định.

Ông Hứa Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Đại Phát Food, báo cáo với đoàn công tác UBND TPHCM. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Về định hướng năm 2026, Đại Phát Food xác định ba trụ cột chiến lược gồm: nâng cấp chuyển đổi số, tích hợp ngành – sản xuất thông minh và tăng trưởng bền vững thông qua chuỗi cung ứng lạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại buổi làm việc với Đại Phát Food. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đánh giá cao kết quả và định hướng phát triển của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh bày tỏ ấn tượng trước chặng đường 28 năm hình thành và phát triển của Đại Phát Food.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt hai con số (10%), trong đó vai trò của cộng đồng doanh nghiệp – cả doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước là hết sức quan trọng. Thành phố cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, hỗ trợ kết nối vùng nguyên liệu và giải quyết bài toán nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Đoàn công tác UBND TPHCM trao tặng phần quà tết ý nghĩa và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Đại Phát Food. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đại Phát Food được thành lập năm 1998, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), chuyên sản xuất bánh kẹo, thủy hải sản chế biến...

ĐÌNH DƯ