Lấy chất lượng, công bằng, minh bạch và nhân văn làm nguyên tắc xuyên suốt trong xét xử

Về hoạt động xét xử và cải cách tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, sẽ “lấy chất lượng, công bằng, minh bạch và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt trong hoạt động xét xử”.

Sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cam kết sẽ lãnh đạo ngành Tòa án đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò của Tòa án trong kiến tạo và phát triển; chủ động tổng kết thực tiễn xét xử để phát hiện bất cập, mâu thuẫn trong pháp luật, từ đó kịp thời kiến nghị sửa đổi nhằm khơi thông các nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn cho sự phát triển của đất nước.

Về hoạt động xét xử và cải cách tư pháp, Chánh án nêu rõ sẽ “lấy chất lượng, công bằng, minh bạch và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt trong hoạt động xét xử”; bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm thủ tục hành chính tư pháp để xây dựng tòa án điện tử hiện đại, chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tập trung xây dựng Đảng và xây dựng ngành, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án 3 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp và liêm chính để làm nền tảng nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và yêu cầu mà Quốc hội đề ra.

