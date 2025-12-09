Lazada tạo bứt phá cho mùa mua sắm cuối năm với những nâng cấp chiến lược

Nền tảng thương mại điện tử Lazada đã khởi động lễ hội mua sắm ngày 12-12 Sale to cuối năm và qua đó đã giới thiệu bốn nâng cấp nổi bật cho mùa sale năm nay…

Lazada đã nâng cấp toàn diện để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm

Bốn nâng cấp nổi bật bao gồm: Cải tiến giao diện ứng dụng và dịch vụ; mở rộng nguồn hàng chính hãng quốc tế và nội địa; tăng cường hợp tác cùng các nhà sáng tạo nội dung và đặc biệt là nâng tầm loạt ưu đãi mùa sale như trợ giá đến 12 triệu đồng, giảm sâu đến 90%... cùng voucher thương hiệu đến 30% áp dụng từ 20 giờ ngày 11 đến 14-12-2025.

Lazada tiếp tục nâng cấp ứng dụng và nâng tầm toàn diện trải nghiệm mua sắm bằng loạt cải tiến từ giao diện app, logistics, chăm sóc khách hàng và ứng dụng AI xuyên suốt trong hành trình mua sắm của người dùng. Giao diện ứng dụng được tinh gọn, cá nhân hóa hơn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi các sản phẩm yêu thích. Voucher có thể thu thập được ở tất cả mọi bước trong hành trình mua sắm. Trang Xu và trò chơi được tối ưu để vừa giải trí vừa hỗ trợ săn deal hiệu quả. Đặc biệt hơn, kênh LazMall mở thêm mục "Xu Hướng Quốc Tế" tổng hợp và cập nhật sản phẩm mới, cùng bảng xếp hạng những trào lưu mới với giá ưu đãi nhất. App cũng sẽ tập trung vào gian hàng chính hãng hơn, nhằm giới thiệu đến người dùng những sản phẩm chất lượng cao.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ được áp dụng mô hình “Once & Done” nhằm tăng tỷ lệ giải quyết ngay từ lần tiếp nhận đầu tiên và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý khiếu nại với quy trình xét duyệt trả hàng, hoàn tiền được đẩy nhanh nhờ AI. AI còn đóng vai trò như “trợ lý mua sắm”, đưa ra gợi ý phù hợp nhu cầu và tổng hợp đánh giá nhanh, giúp người dùng tự tin chốt đơn.

Tháng 12 với lễ hội 12-12, sự kiện được ví như điểm hẹn của hàng triệu người tiêu dùng trực tuyến. Mở màn từ 20 giờ ngày 11-12 và kéo dài đến hết ngày 14-12-2025, Lazada mở ra cơ hội săn deal khủng với voucher trợ giá lên đến 12 triệu đồng, tận hưởng freeship toàn sàn và hàng ngàn deal chớp nhoáng LazFlash giảm đến 90%, mang đến cơ hội sở hữu các sản phẩm thiết yếu với mức giá siêu hời. Các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế cũng tham gia với voucher lên đến 30%. Các ngành hàng trọng điểm như: Thời trang, làm đẹp, điện tử, đồ gia dụng, quà tặng Giáng Sinh… đều có ưu đãi đặc biệt, mang đến nhiều lựa chọn phong phú và giá trị cho mọi nhu cầu.

Đáp ứng nhu cầu săn hàng quốc tế, Lazada mang hàng triệu sản phẩm chính hãng từ Gmarket Korea, TMall (gian hàng chính hãng của Taobao) và hàng loạt thương hiệu từ châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản độc quyền chỉ có trên nền tảng. Chỉ với vài cú click, người dùng sẽ nhận được hàng trong vòng 7 ngày, hoàn toàn freeship và thoải mái đổi trả trong vòng 30 ngày. Sản phẩm thương hiệu quốc tế tiếp tục có nhiều ưu đãi giảm sâu, nổi bật là các chương trình giảm giá lên đến 90% giảm giá đến 25% cho người mua TMall lần đầu…

Đại diện Lazada Việt Nam chia sẻ: “Lễ hội mua sắm 12-12 năm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình không ngừng nâng cao trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng của Lazada. Với các cải tiến toàn diện, đa dạng nguồn hàng hóa chính hãng chất lượng và ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng một mùa mua sắm cuối năm thật trọn vẹn, tiện lợi và đáng tin cậy hơn”.

BÌNH LÂM