Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM thăm các cơ sở giáo dục

Chiều 18-11, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Đồng chí Bùi Thanh Nhân thăm, chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đến thăm Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế TPHCM (cơ sở A), Học viện Cán bộ TPHCM và Đại học Quốc Gia TPHCM.

Tại mỗi điểm đến, đồng chí Bùi Thanh Nhân đã lắng nghe lãnh đạo các cơ sở giáo dục trao đổi về tình hình giảng dạy, học tập. Đồng chí Bùi Thanh Nhân ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực của các đơn vị đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, cho TPHCM; đồng thời, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy của các đơn vị.

z7237472791045_f4bb9dde7f34ade6e361f145178aaf90.jpg
Đồng chí Bùi Thanh Nhân thăm, chúc mừng Đại học Kinh tế TPHCM
z7237472809297_95fcc436568b5e8c387237dfa3a1e487.jpg
Đoàn đến thăm, chúc mừng Học viện Cán bộ TPHCM

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân chúc đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên các đơn vị giáo dục luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục giữ vững nhiệt huyết và sự tận tâm với sự nghiệp “trồng người” cao quý. Cùng với đó là quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, người lao động.

z7237568332330_536f22c3dff85aa04fb0dabc635abd7c.jpg
Đoàn đến thăm, chúc mừng Đại học Quốc gia TPHCM
CẨM TUYẾT

