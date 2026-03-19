Vietcap Investment Day 2026: đón đầu các làn sóng đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới

Ngày 12-3-2026 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đã tổ chức thành công Vietcap Investment Day 2026 - diễn đàn đầu tư quy mô lần đầu dành riêng cho khách hàng cá nhân của Vietcap.

Với chủ đề “Unlocking Vietnam’s Next Wave - Đón đầu làn sóng đầu tư tiếp theo”, Vietcap Investment Day 2026 được thiết kế như một diễn đàn thảo luận chiến lược dành cho cộng đồng đầu tư, mang đến không gian gặp gỡ chuyên nghiệp với các phiên thảo luận chuyên sâu. Sự kiện quy tụ nhiều đơn vị và doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, tạo cơ hội để nhà đầu tư kết nối trực tiếp với các chuyên gia phân tích, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các tổ chức uy tín trong ngành tài chính đầu tư.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới. Nền kinh tế duy trì đà tăng tích cực, các chính sách phát triển thị trường vốn được thúc đẩy nhằm nâng cao tính minh bạch và thu hút dòng vốn dài hạn. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cũng mở ra cơ hội cho những ngành và doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng.

THIÊN ÂN