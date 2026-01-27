Hà Nội nâng mức nhà ở của người dân lên tối thiểu 40m²/người vào năm 2030

Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ, kỳ họp thứ 31 của HĐND TP Hà Nội được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và là kỳ họp chuyên đề thứ 2 của HĐND TP Hà Nội trong tháng 1-2026.

"Điều đó đã nói lên tinh thần làm việc hết sức khẩn trương của HĐND TP Hà Nội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, thông qua việc giám sát, đôn đốc những nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là những việc lớn, việc khó chưa có trong tiền lệ mà hiện nay thành phố đang tập trung triển khai thực hiện", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo chương trình, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các nhóm vấn đề do UBND TP Hà Nội trình, gồm: điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cụ thể hóa các tiêu chí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét các đề án lớn về đô thị: điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030; đề án khu đô thị đa mục tiêu và đặc biệt là chủ trương về đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cùng với đó, kỳ họp cũng xem xét quyết định một số cơ chế chính sách về an sinh xã hội và nguồn nhân lực, bao gồm giá dịch vụ khám chữa bệnh và quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn thành phố; tiến hành xem xét các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và hiệu quả của bộ máy chính quyền thành phố.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội

Ngay sau đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2030, thành phố phấn đấu phát triển đạt 255 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng hơn 1,82 triệu căn nhà, nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 40m2 sàn/người. Theo mục tiêu phát triển nhà ở theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 3-10-2022, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố (m2 sàn/người) là 32m2, nay điều chỉnh mục tiêu đến năm 2030 tối thiểu 40m2, dự kiến mục tiêu đến năm 2035 nâng mức tối thiểu lên 45m2. Việc điều chỉnh tăng lên do thay đổi dự báo GRDP, dân số đến năm 2030 theo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030

Về nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, thành phố phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn (khoảng 24.000 căn giai đoạn 2021 - 2025 và tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026 - 2030). Giai đoạn 2021 - 2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn. Mục đích sử dụng nhà ở xã hội được đa dạng hóa và mở rộng, sử dụng đa mục tiêu, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê thông qua Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.

KHÁNH NGUYỄN