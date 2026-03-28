Lễ hội Dinh Cô 2026: “Long Hải mùa biển gọi” rực rỡ sắc màu văn hóa biển

Tối 27-3 (nhằm mùng 9 tháng 2 âm lịch), tại sân khấu ngoài trời trước Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô (xã Long Hải, TPHCM), chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Dinh Cô năm 2026 với chủ đề “Long Hải mùa biển gọi” đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với UBND xã Long Hải tổ chức. Lễ hội Dinh Cô là lễ hội tín ngưỡng dân gian có lịch sử từ cuối thế kỷ XVIII, gắn với đời sống đi biển của ngư dân Long Hải, nhằm tưởng nhớ công đức bà Cô, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Khu di tích đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1995 và lễ hội được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023.

Lễ hội Dinh Cô năm 2026 diễn ra trong 4 ngày (từ 27 đến 30-3), với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu chiêm bái, thưởng ngoạn của người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Long Hải thân thiện, nghĩa tình, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa.

Chương trình nghệ thuật “Long Hải mùa biển gọi” được dàn dựng công phu, kéo dài 90 phút, gồm 2 chương. Chương 1 tái hiện truyền thuyết Dinh Cô, quá trình hình thành vùng đất Long Hải và hành trình di dân của tiền nhân thông qua các loại hình nghệ thuật đặc sắc như tranh cát, cải lương, hát bả trạo.

Chương 2 mang hơi thở hiện đại với các ca khúc ca ngợi sự phát triển của TPHCM và Long Hải, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển du lịch bền vững. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Cẩm Ly, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh đã mang đến những tiết mục ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Chương trình nghệ thuật khai mạc không chỉ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Dinh Cô năm 2026 mà còn là “món ăn tinh thần” đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, thu hút du khách đến với Long Hải trong mùa lễ hội.

>>>Một số hình ảnh trong chương trình khai mạc lễ hội:

Những hình ảnh tái hiện văn hóa của ngư dân vùng biển

Đông đảo người dân, du khách tham dự chương trình

THÀNH HUY