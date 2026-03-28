Sức sống cơ sở

Lễ hội Dinh Cô 2026: “Long Hải mùa biển gọi” rực rỡ sắc màu văn hóa biển

Tối 27-3 (nhằm mùng 9 tháng 2 âm lịch), tại sân khấu ngoài trời trước Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô (xã Long Hải, TPHCM), chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Dinh Cô năm 2026 với chủ đề “Long Hải mùa biển gọi” đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với UBND xã Long Hải tổ chức. Lễ hội Dinh Cô là lễ hội tín ngưỡng dân gian có lịch sử từ cuối thế kỷ XVIII, gắn với đời sống đi biển của ngư dân Long Hải, nhằm tưởng nhớ công đức bà Cô, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Khu di tích đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1995 và lễ hội được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023.

Lễ hội Dinh Cô năm 2026 diễn ra trong 4 ngày (từ 27 đến 30-3), với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu chiêm bái, thưởng ngoạn của người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Long Hải thân thiện, nghĩa tình, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa.

Chương trình nghệ thuật “Long Hải mùa biển gọi” được dàn dựng công phu, kéo dài 90 phút, gồm 2 chương. Chương 1 tái hiện truyền thuyết Dinh Cô, quá trình hình thành vùng đất Long Hải và hành trình di dân của tiền nhân thông qua các loại hình nghệ thuật đặc sắc như tranh cát, cải lương, hát bả trạo.

Chương 2 mang hơi thở hiện đại với các ca khúc ca ngợi sự phát triển của TPHCM và Long Hải, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển du lịch bền vững. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Cẩm Ly, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh đã mang đến những tiết mục ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Chương trình nghệ thuật khai mạc không chỉ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Dinh Cô năm 2026 mà còn là “món ăn tinh thần” đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, thu hút du khách đến với Long Hải trong mùa lễ hội.

>>>Một số hình ảnh trong chương trình khai mạc lễ hội:

z7665842656015_26060fd62cf848d7a125b96aa970c974.jpg
z7665844718962_c50aed8af37d61f4d5e877cbf07b2044.jpg
z7665835097289_672e0d4d8da0db35b7ad48516b6f6b0c.jpg
z7665838215410_3be1e6f68c5d140e093704abff7ec3d4.jpg
z7665839270899_e5611f83b33d8283a2d4957b12b457b0.jpg
z7665846246905_a42ccb07c8065fc3ab3602247ad97481.jpg
z7665855582271_671366b3032db1d0f2f2c73c62588e30.jpg
Những hình ảnh tái hiện văn hóa của ngư dân vùng biển
z7665851367611_1e53eee21f274d1c865c4f9c19ebf574.jpg
z7665852127603_50cdb50277e0010c4e2d68fefbfeac2a.jpg
Đông đảo người dân, du khách tham dự chương trình
THÀNH HUY

Từ khóa

lễ hội Dinh Cô Long Hải ngư dân TPHCM

