Lễ hội Đức tại TPHCM mở cửa tự do đón khách

Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM và Phòng Công nghiệp - Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) sẽ tổ chức Lễ hội Đức (từ 10 giờ 30 phút đến 17 giờ) ngày 4-10 tại Ngôi nhà Đức (33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM). Lễ hội mở cửa tự do, không cần đăng ký trước.

Poster về Lễ hội Đức tại TPHCM. Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN ĐỨC TẠI TPHCM

Theo Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM, sự kiện đặc biệt này nằm trong loạt hoạt động đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật trong hợp tác đa lĩnh vực giữa hai nước. Lễ hội sẽ trưng bày và giới thiệu nhiều dự án hợp tác từ doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội và các sáng kiến chung – minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai quốc gia.

Khách đến với sự kiện sẽ được trải nghiệm chương trình phong phú dành cho mọi lứa tuổi, từ thưởng thức ẩm thực Đức đến các tiết mục âm nhạc sôi động.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là phần giới thiệu về Leipzig, thành phố kết nghĩa với TPHCM, với các gian thông tin và hoạt động hấp dẫn, thể hiện mối gắn kết sâu sắc giữa hai thành phố. Ngoài ra, nhiều trò chơi, cuộc thi với phần thưởng hấp dẫn, dành cho cả trẻ em và người lớn.

ĐỖ VĂN