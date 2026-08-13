Robot Phone với camera gimbal tự chuyển động bằng AI

HONOR, tập đoàn về hệ sinh thái thiết bị AI, đã ra mắt Robot Phone, thiết bị mở ra một phân khúc hoàn toàn mới khi phá vỡ các giới hạn vật lý của điện thoại truyền thống nhờ việc tích hợp trực tiếp hệ thống gimbal cơ học ngay trong thân máy.

Robot Phone của HONOR với thiết kế đặc biệt

Điểm khác biệt lớn nhất của HONOR Robot Phone nằm ở HONOR Titanium Agile Gimbal, hệ thống gimbal cơ học 4DoF được tích hợp trực tiếp vào thân máy.

Để đưa toàn bộ hệ thống gimbal vào một thiết bị nhỏ gọn, HONOR đã phải trải qua 60 công đoạn sản xuất, sử dụng hơn 100 linh kiện chính xác và được bảo hộ bởi hơn 100 bằng sáng chế.

Nhờ đó, so với các hệ thống gimbal thông thường, kích thước tổng thể được thu gọn 65% trong khi độ bền kết cấu tăng 200%.

HONOR ra mắt Robot Phone.

Hệ thống này sử dụng HONOR Titanium Gimbal Motor chỉ nặng 2,6 g, cho phép cụm camera xoay với tốc độ lên tới 360 độ mỗi giây. Đồng thời, HONOR Super Steel Flip Motor với mật độ mô-men xoắn 120 N·m/L mang lại lực truyền động lớn trong một kích thước nhỏ gọn, giúp camera phản hồi nhanh, di chuyển chính xác và giữ khung hình ổn định trong quá trình ghi hình.

HONOR Robot Phone là sản phẩm đầu tiên ra đời từ hợp tác giữa HONOR và ARRI, thương hiệu nổi tiếng với các dòng máy quay được sử dụng trong nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình truyền hình trên thế giới.

Thay vì chỉ bổ sung các bộ lọc màu, thiết bị được tích hợp một số công nghệ xử lý hình ảnh của ARRI cùng những kỹ thuật thường được dùng trong sản xuất phim, giúp người dùng tiếp cận những công cụ xử lý màu và hậu kỳ ngay trên smartphone.

Hệ thống camera sau của HONOR Robot Phone gồm camera chính 200 MP tích hợp gimbal cơ học, sử dụng cảm biến 1/1,28 inch với khẩu độ f/1.6, kết hợp camera tele tiềm vọng 200 MP hỗ trợ zoom quang học 2,7x và camera góc siêu rộng 50 MP với góc nhìn 122 độ. Camera chính hỗ trợ quay video ARRI LogC3 10-bit trong chế độ ARRI CINEMA, mang đến nhiều dữ liệu hình ảnh hơn cho quá trình hậu kỳ.

Sản phẩm này được trang bị chip xử lý hình ảnh HONOR H1, kết hợp với ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 và ARRI Looks tạo nên quy trình xử lý hình ảnh tối ưu từ khâu quay đến khâu hậu kỳ.

Cụ thể, ARRI LogC3 giúp giữ lại nhiều thông tin hình ảnh hơn ở cả vùng sáng và vùng tối, ARRI Wide Gamut 3 cung cấp dải màu rộng hơn, trong khi ARRI Looks cung cấp các phong cách màu điện ảnh được thiết lập sẵn.

Bên cạnh đó, công nghệ khử nhiễu bằng AI giúp cải thiện chất lượng video, cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) của video thêm 8dB, giảm nhiễu và tăng khả năng giữ lại chi tiết ở cả vùng sáng lẫn vùng tối với dải tương phản (dynamic range) lên đến 14 stop.

HONOR Robot Phone cũng hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ để mở cụm camera và quay, chụp mà không cần chạm vào thiết bị. Bên cạnh khả năng quay phim, YOYO Auto Execution cho phép AI trên MagicOS còn có thể hiểu ý định của người dùng và tự động thực hiện nhiều tác vụ phức tạp gồm nhiều bước trên các ứng dụng và cài đặt được hỗ trợ.

Sở hữu nền tảng Snapdragon® 8 Elite Gen 5, HONOR Robot Phone mang đến hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ AI, xử lý hình ảnh và đa nhiệm. Hệ thống tản nhiệt được thiết kế riêng giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi quay video trong thời gian dài.

Thiết bị sử dụng pin silicon-carbon thế hệ mới dung lượng 7.060mAh, hỗ trợ sạc nhanh HONOR SuperCharge 120W có dây và 50W không dây, đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày...

KIM THANH