Motorola ra mắt razr fold với giá gần 50 triệu đồng

Motorola razr fold sở hữu màn hình ngoài 6.6 inch sống động, khi mở ra thành màn hình LTPO 2K 8.1 inch rộng rãi, mang đến không gian thoải mái hơn để làm việc, sáng tạo.

Thiết kế thích ứng này cho phép thiết bị chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều chế độ sử dụng - từ chế độ “laptop” với gõ phím tiện lợi, “tent” để xem nội dung rảnh tay, đến chia đôi màn hình để làm việc đa nhiệm - giúp người dùng chuyển đổi mượt mà giữa công việc và giải trí.

Máy còn sở hữu bản lề giọt nước bằng thép không gỉ được chế tác chính xác, tấm lót màn hình bên trong bằng titan, kính siêu mỏng Ultra-Thin Glass và lớp chống sốc Anti-Shock Film, giúp đảm bảo độ bền chắc cùng trải nghiệm gập mở mượt mà.

Với hai lựa chọn màu sắc Xanh Đen (Blackened Blue) và Trắng Lily (Lily White), razr fold thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa chế tác cao cấp và những đường nét tinh tế, mang đến một thiết kế thanh lịch và hiện đại.

Ông La Hồng Hưng, đại diện Motorola Việt Nam cho biết, Motorola razr fold hội tụ những đột phá mới nhất của Motorola, từ thiết kế gập, trải nghiệm AI đến công nghệ nhiếp ảnh mạnh mẽ… Những tính năng ấy được kỳ vọng sẽ giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn, thỏa sức sáng tạo và tận hưởng giải trí sống động ở bất cứ đâu.

Ông La Hồng Hưng, đại diện Motorola Việt Nam giới thiệu sản phẩm mới

Nền tảng AI của Motorola được tích hợp trong thiết bị. Các tính năng như Catch Me Up cung cấp bản tóm tắt thông báo được cá nhân hóa, trong khi Pay Attention ghi lại hội thoại theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng duy trì sự tập trung và tính tổ chức trọn ngày…

Hệ thống camera của sản phẩm này khá ấn tượng khi hỗ trợ quay video Dolby Vision® và ghi hình 8K sắc nét. Camera với ống kính tiềm vọng chụp xa 50MP, zoom quang học 3x và Super Zoom Pro lên đến 100x nhờ sức mạnh của moto AI; đồng thời có góc kính siêu rộng với góc nhìn 122 độ, tích hợp Macro Vision để chụp cận cảnh chi tiết… Bên cạnh đó, công nghệ màu sắc và tông da chuẩn Pantone Validated6, cùng khả năng xử lý hình ảnh bằng AI, giúp razr fold tái tạo những bức ảnh sống động, tự nhiên trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Sản phẩm được trang bị nền tảng di động mạnh mẽ Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, kết hợp 12GB RAM, RAM Boost và bộ nhớ 256GB, razr fold mang đến hiệu năng chuẩn flagship cho các tác vụ đa nhiệm, chơi game và các ứng dụng vận hành bằng AI.

Được trang bị viên pin lớn 6000 mAh, ứng dụng công nghệ pin silicon–carbon tiên tiến để kéo dài thời lượng sử dụng mà vẫn đảm bảo thiết kế siêu mỏng và sản phẩm này với khả năng sạc nhanh TurboPower 80W cung cấp tới 12 giờ sử dụng chỉ trong 12 phút sạc.

Motorola razr fold mở bán tại Việt Nam ngày 19-8 thông qua các nhà bán lẻ và kênh phân phối ủy quyền với mức giá tham khảo 49.990.000 đồng với nhiều ưu đãi lớn.

KIM THANH