LG Electronics ra mắt máy giặt sấy mới

LG Electronics công bố các công nghệ mới của giặt sấy

Bộ giải pháp 2026 gồm máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt, thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện tại tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, dòng sản phẩm giặt sấy mới của LG được tích hợp AI Thấu cảm (Affectionate Intelligence), đặc biệt là LG AI DD 2.0, giúp tối ưu hóa hiệu quả giặt sấy một cách vượt trội. Thiết bị sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo.

Dựa trên phân tích này, máy tự động đề xuất chu trình giặt tối ưu nhờ sự kết hợp giữa động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive và công nghệ 6 Motion (6 chuyển động mô phỏng thao tác giặt tay). Sự kết hợp này không chỉ tăng cường hiệu quả làm sạch mà còn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với các thế hệ trước.

Bên cạnh đó, công nghệ TurboWash 360 mang đến khả năng làm sạch nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong vòng 39 phút. Thế hệ máy giặt LG AI DD 2.0 có khả năng cá nhân hóa. Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị, lựa chọn hiển thị chu trình giặt yêu thích hoặc để thiết bị tự động sắp xếp và ưu tiên hiển thị các chương trình được sử dụng thường xuyên.

Nhờ động cơ truyền động trực tiếp (Inverter Direct Drive), thế hệ giặt sấy mới vận hành êm ái, bền bỉ với thời gian bảo hành lên đến 10 năm. Người dùng cũng có thể dễ dàng điều khiển và lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ. Ứng dụng còn cung cấp các thông tin hữu ích như điện năng tiêu thụ, kiểm tra số lượng chu trình giặt sấy và nhắc nhở vệ sinh lồng giặt, cũng như chuẩn đoán lỗi thông minh và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Dải sản phẩm giặt sấy mới của LG được định vị là các giải pháp "bền vững" của tương lai. Các sản phẩm giặt và giặt sấy được trang bị chu trình giặt Giảm thiểu vi nhựa. Thiết bị tối ưu các chuyển động của lồng giặt để giảm thiểu ma sát, giúp bảo vệ sợi vải và giảm thiểu 60% lượng vi nhựa phát thải ra môi trường so với chu trình giặt thông thường.

Dòng sản phẩm này có khả năng tiết kiệm điện năng đáng kể, tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với mức tối thiểu để đạt chứng nhận hạng A tại thị trường châu Âu. Kết quả tích cực này đến từ những cải tiến về hiệu suất động cơ và tinh chỉnh thuật toán. Màn hình điều khiển trên thế hệ giặt sấy mới được thay thế bằng núm xoay với màn hình LCD. Việc này không chỉ giúp giảm số lượng linh kiện điện tử mà còn loại bỏ một số vật liệu mạ crom, giảm tác động đến môi trường và sức khỏe người dùng.

Thế hệ giặt sấy mới của LG sở hữu thiết kế tối giản và tinh tế, hài hòa với mọi không gian nội thất hiện đại. Mặc dù được thu gọn kích thước tổng thể để dễ dàng lắp đặt trong các không gian sống hiện đại, thiết bị sở hữu lồng giặt mở rộng, giúp tăng tải trọng cho mỗi mẻ giặt. Cải tiến này mang lại hiệu suất sử dụng vượt trội mà không làm tốn diện tích.

Với nỗ lực cải tiến công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng, LG đã dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2024, theo số liệu của GfK). Tính đến hết tháng 8-2025, LG chiếm 23,4% giá trị thị phần máy giặt bán ra, giữ vị trí cao nhất thị trường. Đặc biệt, ở phân khúc máy giặt lồng ngang, một trong những dòng sản phẩm thế mạnh LG cũng duy trì vị thế số một với 33,9% thị phần.

KIM THANH